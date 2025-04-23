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Мишустин призвал совершенствовать борьбу с картельными соглашениями
Мишустин призвал совершенствовать борьбу с картельными соглашениями - 23.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал совершенствовать борьбу с картельными соглашениями
Борьба с картельными соглашениями и сговорами должна постоянно совершенствоваться, в том числе с помощью цифровизации и использования искусственного интеллекта, | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:21+0300
2025-04-23T10:21+0300
2025-04-23T10:21+0300
экономика
технологии
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михаил мишустин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Борьба с картельными соглашениями и сговорами должна постоянно совершенствоваться, в том числе с помощью цифровизации и использования искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Федеральной антимонопольной службы. "Важно продолжить тщательно выявлять сговоры и картельные соглашения, которые наносят ущерб рынкам. Искоренение таких незаконных практик требует постоянного совершенствования. В частности, цифровизации, использования больших данных и искусственного интеллекта. И, конечно, межведомственного взаимодействия – в том числе с коллегами из налоговой службы, казначейства, правоохранительных органов", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что на эти цели направлена информационная система "Антикартель". Ее внедрение должно начаться уже в 2025 году. "Ваша работа – проведенная своевременно и объективно – имеет балансирующую роль, от которой выигрывает экономика в целом, каждый из ее секторов. А главное – наши граждане", - добавил премьер.
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технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал совершенствовать борьбу с картельными соглашениями
Мишустин: борьба с картельными соглашениями должна постоянно совершенствоваться
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Борьба с картельными соглашениями и сговорами должна постоянно совершенствоваться, в том числе с помощью цифровизации и использования искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Федеральной антимонопольной службы.
"Важно продолжить тщательно выявлять сговоры и картельные соглашения, которые наносят ущерб рынкам. Искоренение таких незаконных практик требует постоянного совершенствования. В частности, цифровизации, использования больших данных и искусственного интеллекта. И, конечно, межведомственного взаимодействия – в том числе с коллегами из налоговой службы, казначейства, правоохранительных органов", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что на эти цели направлена информационная система "Антикартель". Ее внедрение должно начаться уже в 2025 году.
"Ваша работа – проведенная своевременно и объективно – имеет балансирующую роль, от которой выигрывает экономика в целом, каждый из ее секторов. А главное – наши граждане", - добавил премьер.
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