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Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин
Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:21+0300
2025-04-23T13:21+0300
2025-04-23T13:24+0300
экономика
россия
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на расширенной коллегии Минфина. "Устойчивость к внешним вызовам, обусловленным различными сценариями дестабилизации мировой экономики - это ключевой показатель и, одновременно, результат ответственной государственной политики, возможности исполнения обязательств. Надо быть, конечно, готовыми к изменению ситуации, прорабатывать самые различные сценарии с учетом конъюнктуры", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что особое внимание важно уделять мерам по профилактике бюджетных рисков и макроэкономической стабильности.
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россия, михаил мишустин, минфин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин
Мишустин: Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на расширенной коллегии Минфина.
"Устойчивость к внешним вызовам, обусловленным различными сценариями дестабилизации мировой экономики - это ключевой показатель и, одновременно, результат ответственной государственной политики, возможности исполнения обязательств. Надо быть, конечно, готовыми к изменению ситуации, прорабатывать самые различные сценарии с учетом конъюнктуры", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что особое внимание важно уделять мерам по профилактике бюджетных рисков и макроэкономической стабильности.
Мишустин оценил расширение торгово-экономических отношений России и Абхазии