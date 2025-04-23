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Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин
Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:21+0300
2025-04-23T13:24+0300
экономика
россия
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на расширенной коллегии Минфина. "Устойчивость к внешним вызовам, обусловленным различными сценариями дестабилизации мировой экономики - это ключевой показатель и, одновременно, результат ответственной государственной политики, возможности исполнения обязательств. Надо быть, конечно, готовыми к изменению ситуации, прорабатывать самые различные сценарии с учетом конъюнктуры", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что особое внимание важно уделять мерам по профилактике бюджетных рисков и макроэкономической стабильности.
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россия, михаил мишустин, минфин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
13:21 23.04.2025 (обновлено: 13:24 23.04.2025)
 
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин

Мишустин: Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на расширенной коллегии Минфина.
"Устойчивость к внешним вызовам, обусловленным различными сценариями дестабилизации мировой экономики - это ключевой показатель и, одновременно, результат ответственной государственной политики, возможности исполнения обязательств. Надо быть, конечно, готовыми к изменению ситуации, прорабатывать самые различные сценарии с учетом конъюнктуры", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что особое внимание важно уделять мерам по профилактике бюджетных рисков и макроэкономической стабильности.
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