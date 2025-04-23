https://1prime.ru/20250423/mishustin-856954003.html

Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин

Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ

Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин

Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:21+0300

2025-04-23T13:21+0300

2025-04-23T13:24+0300

экономика

россия

михаил мишустин

минфин

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия должна быть готова к изменению ситуации в мировой экономике, необходимо проработать различные сценарии с учетом конъюнктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на расширенной коллегии Минфина. "Устойчивость к внешним вызовам, обусловленным различными сценариями дестабилизации мировой экономики - это ключевой показатель и, одновременно, результат ответственной государственной политики, возможности исполнения обязательств. Надо быть, конечно, готовыми к изменению ситуации, прорабатывать самые различные сценарии с учетом конъюнктуры", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что особое внимание важно уделять мерам по профилактике бюджетных рисков и макроэкономической стабильности.

https://1prime.ru/20250404/mishustin-856393249.html

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россия, михаил мишустин, минфин