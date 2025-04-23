https://1prime.ru/20250423/mishustin-856954494.html
России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин
России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ
России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин
России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:31+0300
2025-04-23T13:31+0300
2025-04-23T13:31+0300
экономика
технологии
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минфина РФ, которое проходит в наццентре "Россия". "В ближайшие годы нам предстоит решить новые сложнейшие задачи. Среди которых не только социальные вопросы. Но и обеспечение технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений. Формирование по-настоящему сильной, самостоятельной промышленности. Это, в свою очередь, должно привести к дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - сказал Мишустин. -0-
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технологии, россия, москва, михаил мишустин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин
Мишустин: РФ в ближайшие годы предстоит решить задачи технологического лидерства
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минфина РФ, которое проходит в наццентре "Россия".
"В ближайшие годы нам предстоит решить новые сложнейшие задачи. Среди которых не только социальные вопросы. Но и обеспечение технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений. Формирование по-настоящему сильной, самостоятельной промышленности. Это, в свою очередь, должно привести к дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - сказал Мишустин. -0-
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин