https://1prime.ru/20250423/mishustin-856954494.html

России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин

России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ

России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин

России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:31+0300

2025-04-23T13:31+0300

2025-04-23T13:31+0300

экономика

технологии

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минфина РФ, которое проходит в наццентре "Россия". "В ближайшие годы нам предстоит решить новые сложнейшие задачи. Среди которых не только социальные вопросы. Но и обеспечение технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений. Формирование по-настоящему сильной, самостоятельной промышленности. Это, в свою очередь, должно привести к дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - сказал Мишустин. -0-

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