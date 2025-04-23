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России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин
России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин - 23.04.2025, ПРАЙМ
России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин
России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:31+0300
2025-04-23T13:31+0300
экономика
технологии
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минфина РФ, которое проходит в наццентре "Россия". "В ближайшие годы нам предстоит решить новые сложнейшие задачи. Среди которых не только социальные вопросы. Но и обеспечение технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений. Формирование по-настоящему сильной, самостоятельной промышленности. Это, в свою очередь, должно привести к дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - сказал Мишустин. -0-
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технологии, россия, москва, михаил мишустин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
13:31 23.04.2025
 
России предстоит решить вопросы технологического лидерства, заявил Мишустин

Мишустин: РФ в ближайшие годы предстоит решить задачи технологического лидерства

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. России в ближайшие годы предстоит решить сложнейшие задачи, в том числе вопросы обеспечения технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минфина РФ, которое проходит в наццентре "Россия".
"В ближайшие годы нам предстоит решить новые сложнейшие задачи. Среди которых не только социальные вопросы. Но и обеспечение технологического лидерства по целому ряду важнейших направлений. Формирование по-настоящему сильной, самостоятельной промышленности. Это, в свою очередь, должно привести к дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", - сказал Мишустин. -0-
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Россия должна быть готова к изменениям в мировой экономике, заявил Мишустин
13:21
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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