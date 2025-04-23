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Мишустин отметил привлеченные средства по программе долгосрочных сбережений
Мишустин отметил привлеченные средства по программе долгосрочных сбережений - 23.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил привлеченные средства по программе долгосрочных сбережений
Около 3 миллионов договоров было заключено в 2024 году по программе долгосрочных сбережений (ПДС), привлеченные средства оцениваются примерно в 200 миллиардов... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:42+0300
2025-04-23T13:42+0300
2025-04-23T13:42+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Около 3 миллионов договоров было заключено в 2024 году по программе долгосрочных сбережений (ПДС), привлеченные средства оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в среду на расширенной коллегии Минфина, Мишустин напомнил, что в 2024 году была запущена программа долгосрочных сбережений. "По итогам 2024 года было заключено около 3 миллионов таких договоров. Привлеченные средства оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей", - сказал Мишустин. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
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финансы, россия, москва, михаил мишустин, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Минфин
Мишустин отметил привлеченные средства по программе долгосрочных сбережений
Мишустин: по программе долгосрочных сбережений заключили около трех млн договоров
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Около 3 миллионов договоров было заключено в 2024 году по программе долгосрочных сбережений (ПДС), привлеченные средства оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в среду на расширенной коллегии Минфина, Мишустин напомнил, что в 2024 году была запущена программа долгосрочных сбережений.
"По итогам 2024 года было заключено около 3 миллионов таких договоров. Привлеченные средства оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС