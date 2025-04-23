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Московская биржа добавит новые ценные бумаги на торги в выходные

Московская биржа добавит новые ценные бумаги на торги в выходные - 23.04.2025, ПРАЙМ

Московская биржа добавит новые ценные бумаги на торги в выходные

Московская биржа с 25 апреля расширяет до 100 акций перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:12+0300

2025-04-23T15:12+0300

2025-04-23T15:12+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 25 апреля расширяет до 100 акций перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи добавляются, следует из заявления Московской биржи. "Двадцать пятого апреля 2025 года в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи, добавляются 10 акций российских компаний. В утреннее и вечернее время инвесторы смогут заключать сделки с бумагами IVA Technologies (IVAT), "Аптечная сеть 36,6" (APTK), Хэндерсон Фэшн Групп (HFNG), Россети Сибирь (MRKS), Диасофт (DIAS), Делимобиль (DELI), Лента (LENT), Россети Московский регион (MSRS), Юнайтед Медикал Груп (GEMC), Россети Урал (MRKU)", - говорится в заявлении торговой площадки. "С 26 апреля указанные ценные бумаги и также акции Дальневосточного морского пароходства (FESH) станут доступны для заключения сделок на торгах выходного дня. Таким образом, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 100 ценных бумаг", - добавляется там же. Торги в выходные дни стартовали 1 марта. Они проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Ликвидность в ходе торгов поддерживается маркетмейкерами.

https://1prime.ru/20250422/yuan-856933229.html

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