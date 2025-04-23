https://1prime.ru/20250423/mosbirzha-856966348.html
Мосбиржа обновит расчет лимита отклонения цены на торгах выходного дня
Мосбиржа обновит расчет лимита отклонения цены на торгах выходного дня - 23.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа обновит расчет лимита отклонения цены на торгах выходного дня
Московская биржа обновляет с 26 апреля механизм расчета лимита отклонения цены на торгах выходного дня - расчет будет проходить не к цене закрытия предыдущего... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T17:24+0300
2025-04-23T17:24+0300
2025-04-23T17:24+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Московская биржа обновляет с 26 апреля механизм расчета лимита отклонения цены на торгах выходного дня - расчет будет проходить не к цене закрытия предыдущего дня, а к последней текущей цене предыдущего дня, а само значение лимита остается прежним: плюс-минус 3%, следует из сообщения торговой площадки. "Лимит отклонения цены по всем ценным бумагам на торгах в выходные будет определяться по отношению к последней текущей цене предыдущего торгового дня. Текущая цена рассчитывается не реже одного раза в минуту как средневзвешенная цена за последние 10 минут торгов в соответствии с методикой расчёта текущих цен ценных бумаг. Значение лимита отклонения цены в ходе торгов выходного дня остается прежним и составляет ±3%", - говорится в сообщении. Сейчас лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня определяется по отношению к цене закрытия предыдущего торгового дня. При этом механизм расчета лимита отклонения цены в ходе утренней и вечерней торговых сессий по рабочим дням остается без изменений. Лимит отклонения цены в ходе утренних торгов определяется относительно цены закрытия предыдущего рабочего дня, вечерних торгов – относительно цены закрытия текущего рабочего торгового дня, напоминает биржа.
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россия, мосбиржа, торги, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги, биржевые торги
Мосбиржа обновит расчет лимита отклонения цены на торгах выходного дня
Мосбиржа с 26 апреля обновит расчет лимита отклонения цены на торгах выходного дня
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Московская биржа обновляет с 26 апреля механизм расчета лимита отклонения цены на торгах выходного дня - расчет будет проходить не к цене закрытия предыдущего дня, а к последней текущей цене предыдущего дня, а само значение лимита остается прежним: плюс-минус 3%, следует из сообщения торговой площадки.
"Лимит отклонения цены по всем ценным бумагам на торгах в выходные будет определяться по отношению к последней текущей цене предыдущего торгового дня. Текущая цена рассчитывается не реже одного раза в минуту как средневзвешенная цена за последние 10 минут торгов в соответствии с методикой расчёта текущих цен ценных бумаг. Значение лимита отклонения цены в ходе торгов выходного дня остается прежним и составляет ±3%", - говорится в сообщении.
Сейчас лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня определяется по отношению к цене закрытия предыдущего торгового дня.
При этом механизм расчета лимита отклонения цены в ходе утренней и вечерней торговых сессий по рабочим дням остается без изменений. Лимит отклонения цены в ходе утренних торгов определяется относительно цены закрытия предыдущего рабочего дня, вечерних торгов – относительно цены закрытия текущего рабочего торгового дня, напоминает биржа.
Московская биржа добавит новые ценные бумаги на торги в выходные