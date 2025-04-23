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МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми

МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми - 23.04.2025, ПРАЙМ

МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми

МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в Республике Коми и Ненецком автономном округе протяженностью более 1250 километров,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T06:15+0300

2025-04-23T06:15+0300

2025-04-23T06:15+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в Республике Коми и Ненецком автономном округе протяженностью более 1250 километров, инвестиции в проект составили более 880 миллионов рублей, сообщили в компании. "ПАО "МТС", ... цифровая экосистема, запустила в коммерческую эксплуатацию в Республике Коми и Ненецком автономном округе магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 1250 километров на участке Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар и модернизировала вдоль магистрали инфраструктуру мобильной связи. … Общая сумма инвестиций компании в проект составила с 2021 года более 880 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Запуск ВОЛС интегрировал регионы с общим населением более 760 тысяч человек в единую резервируемую транспортную сеть пропускной способностью до 100 Гб/с. По словам компании, в текущем году планируется достроить отводы от ВОЛС до узлов транспортной сети и базовых станций. Отмечается, что это позволило увеличить емкость транспортной сети в регионах более чем втрое. Это, в свою очередь, улучшило качество связи, ускорило доступ в интернет, создало задел для дальнейшего роста абонентской базы, внедрения новых сервисов и перехода к стандарту 5G, добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, республика коми, москва, ухта, мтс