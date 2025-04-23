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МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми
МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми - 23.04.2025, ПРАЙМ
МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми
МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в Республике Коми и Ненецком автономном округе протяженностью более 1250 километров,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T06:15+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в Республике Коми и Ненецком автономном округе протяженностью более 1250 километров, инвестиции в проект составили более 880 миллионов рублей, сообщили в компании.
"ПАО "МТС", ... цифровая экосистема, запустила в коммерческую эксплуатацию в Республике Коми и Ненецком автономном округе магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 1250 километров на участке Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар и модернизировала вдоль магистрали инфраструктуру мобильной связи. … Общая сумма инвестиций компании в проект составила с 2021 года более 880 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Запуск ВОЛС интегрировал регионы с общим населением более 760 тысяч человек в единую резервируемую транспортную сеть пропускной способностью до 100 Гб/с. По словам компании, в текущем году планируется достроить отводы от ВОЛС до узлов транспортной сети и базовых станций.
Отмечается, что это позволило увеличить емкость транспортной сети в регионах более чем втрое. Это, в свою очередь, улучшило качество связи, ускорило доступ в интернет, создало задел для дальнейшего роста абонентской базы, внедрения новых сервисов и перехода к стандарту 5G, добавили в компании.
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Технологии, Экономика, РОССИЯ, республика Коми, МОСКВА, УХТА, МТС
МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми
МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи в Коми и Ненецком АО
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. МТС запустила магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в Республике Коми и Ненецком автономном округе протяженностью более 1250 километров, инвестиции в проект составили более 880 миллионов рублей, сообщили в компании.
"ПАО "МТС", ... цифровая экосистема, запустила в коммерческую эксплуатацию в Республике Коми и Ненецком автономном округе магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 1250 километров на участке Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар и модернизировала вдоль магистрали инфраструктуру мобильной связи. … Общая сумма инвестиций компании в проект составила с 2021 года более 880 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Запуск ВОЛС интегрировал регионы с общим населением более 760 тысяч человек в единую резервируемую транспортную сеть пропускной способностью до 100 Гб/с. По словам компании, в текущем году планируется достроить отводы от ВОЛС до узлов транспортной сети и базовых станций.
Отмечается, что это позволило увеличить емкость транспортной сети в регионах более чем втрое. Это, в свою очередь, улучшило качество связи, ускорило доступ в интернет, создало задел для дальнейшего роста абонентской базы, внедрения новых сервисов и перехода к стандарту 5G, добавили в компании.