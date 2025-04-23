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МВФ ожидает роста госдолга России в 2025 году

МВФ ожидает роста госдолга России в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ

МВФ ожидает роста госдолга России в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста российского госдолга в 2025 году до 21,4% ВВП по сравнению с 20,3% в прошлом году, говорится в опубликованном... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:05+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста российского госдолга в 2025 году до 21,4% ВВП по сравнению с 20,3% в прошлом году, говорится в опубликованном докладе организации. Согласно представленным значениям, общий объем госдолга РФ в текущем году увеличится на 1,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составит 21,4%. В 2026 году по прогнозу МВФ российский госдолг вырастет теми же темпами и составит 22,5% ВВП. Как ожидают в МВФ, в 2030 году уровень российского госдолга дойдет до уровня 27,2% ВВП.

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