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МВФ предупредил о фискальной уязвимости европейских стран - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ предупредил о фискальной уязвимости европейских стран
МВФ предупредил о фискальной уязвимости европейских стран - 23.04.2025, ПРАЙМ
МВФ предупредил о фискальной уязвимости европейских стран
Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:05+0300
2025-04-23T16:05+0300
экономика
финансы
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Макрофискальное влияние более высоких военных расходов будет зависеть от того, как они финансируются… Однако фискальная уязвимость может возникнуть, если европейские страны не смогут наметить надежный план постепенного финансирования более высоких расходов", - говорится в опубликованном докладе международной организации. По прогнозу МВФ, объем госдолга еврозоны в 2025 году вырастет на один процентный пункт к прошлому году и составит 88,7% ВВП. В дальнейшем ожидается рост госдолга еврозоны до 92,9% ВВП в 2030 году. В МВФ добавили, что влияние растущих военных расходов также будет зависеть от реакции денежно-кредитной политики на вызванный шок спроса и от последствий экономии. Комментируя рост финансирования, в МВФ указали на повышение европейскими странами налогов и сокращение госрасходов, а также на прозрачность управления оборонными бюджетами. В докладе фонда отмечается, что в последние годы большинство стран Европейского союза увеличивали свои оборонные бюджеты, в среднем на 0,2 процентного пункта от ВВП, а в некоторых случаях, включая Польшу, рост превысил 1% ВВП.
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финансы, вашингтон, польша, мвф
Экономика, Финансы, ВАШИНГТОН, ПОЛЬША, МВФ
16:05 23.04.2025
 
МВФ предупредил о фискальной уязвимости европейских стран

МВФ: ЕС может столкнуться с фискальной уязвимостью из-за роста военных расходов

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© fotolia.com / moonrun
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Макрофискальное влияние более высоких военных расходов будет зависеть от того, как они финансируются… Однако фискальная уязвимость может возникнуть, если европейские страны не смогут наметить надежный план постепенного финансирования более высоких расходов", - говорится в опубликованном докладе международной организации.
По прогнозу МВФ, объем госдолга еврозоны в 2025 году вырастет на один процентный пункт к прошлому году и составит 88,7% ВВП. В дальнейшем ожидается рост госдолга еврозоны до 92,9% ВВП в 2030 году.
В МВФ добавили, что влияние растущих военных расходов также будет зависеть от реакции денежно-кредитной политики на вызванный шок спроса и от последствий экономии.
Комментируя рост финансирования, в МВФ указали на повышение европейскими странами налогов и сокращение госрасходов, а также на прозрачность управления оборонными бюджетами.
В докладе фонда отмечается, что в последние годы большинство стран Европейского союза увеличивали свои оборонные бюджеты, в среднем на 0,2 процентного пункта от ВВП, а в некоторых случаях, включая Польшу, рост превысил 1% ВВП.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
МВФ ожидает роста госдолга России в 2025 году
16:05
 
ЭкономикаФинансыВАШИНГТОНПОЛЬШАМВФ
 
 
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