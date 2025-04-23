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МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ
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МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году
МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году
Государственный долг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%, свидетельствует доклад Международного... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:06+0300
2025-04-23T16:06+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
мвф
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный долг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%, свидетельствует доклад Международного валютного фонда (МВФ). По расчетам организации, общий объем американского государственного долга в текущем году вырастет до 122,5% ВВП по сравнению с уровнем 120,8% в 2024 году. После этого уровень госдолга США продолжит возрастать и к 2030 году достигнет отметки в 128,2% ВВП. В документе отмечается, что США является одной из стран, которые вносят наибольший вклад в рост мирового госдолга. "Растущий будущий долг может оказать дополнительное давление на долгосрочные процентные ставки и расходы на государственное финансирование", - добавили в фонде.
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мировая экономика, сша, вашингтон, мвф
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, МВФ
16:06 23.04.2025
 
МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году

МВФ: госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный долг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%, свидетельствует доклад Международного валютного фонда (МВФ).
По расчетам организации, общий объем американского государственного долга в текущем году вырастет до 122,5% ВВП по сравнению с уровнем 120,8% в 2024 году. После этого уровень госдолга США продолжит возрастать и к 2030 году достигнет отметки в 128,2% ВВП.
В документе отмечается, что США является одной из стран, которые вносят наибольший вклад в рост мирового госдолга.
"Растущий будущий долг может оказать дополнительное давление на долгосрочные процентные ставки и расходы на государственное финансирование", - добавили в фонде.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
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16:05
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНМВФ
 
 
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