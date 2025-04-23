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МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году

МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году

Государственный долг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%, свидетельствует доклад Международного... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:06+0300

2025-04-23T16:06+0300

2025-04-23T16:06+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный долг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%, свидетельствует доклад Международного валютного фонда (МВФ). По расчетам организации, общий объем американского государственного долга в текущем году вырастет до 122,5% ВВП по сравнению с уровнем 120,8% в 2024 году. После этого уровень госдолга США продолжит возрастать и к 2030 году достигнет отметки в 128,2% ВВП. В документе отмечается, что США является одной из стран, которые вносят наибольший вклад в рост мирового госдолга. "Растущий будущий долг может оказать дополнительное давление на долгосрочные процентные ставки и расходы на государственное финансирование", - добавили в фонде.

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мировая экономика, сша, вашингтон, мвф