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МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ
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МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году
Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:07+0300
2025-04-23T16:07+0300
экономика
вашингтон
мвф
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно представленным в документе табличным значениям, общий государственный долг в мире по итогам текущего года увеличится до 95,1% ВВП по сравнению с прошлогодним показателем на уровне 92,3%. Уровень мирового госдолга продолжит возрастать и к 2030 году, по расчетам фонда, достигнет 99,6% ВВП.
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вашингтон, мвф
Экономика, ВАШИНГТОН, МВФ
16:07 23.04.2025
 
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году

МВФ: объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП

© novosti.err.ee*Международный валютный фонд
*Международный валютный фонд
© novosti.err.ee
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно представленным в документе табличным значениям, общий государственный долг в мире по итогам текущего года увеличится до 95,1% ВВП по сравнению с прошлогодним показателем на уровне 92,3%.
Уровень мирового госдолга продолжит возрастать и к 2030 году, по расчетам фонда, достигнет 99,6% ВВП.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году
16:06
 
ЭкономикаВАШИНГТОНМВФ
 
 
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