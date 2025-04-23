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МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году

МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году

Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:07+0300

2025-04-23T16:07+0300

2025-04-23T16:07+0300

экономика

вашингтон

мвф

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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно представленным в документе табличным значениям, общий государственный долг в мире по итогам текущего года увеличится до 95,1% ВВП по сравнению с прошлогодним показателем на уровне 92,3%. Уровень мирового госдолга продолжит возрастать и к 2030 году, по расчетам фонда, достигнет 99,6% ВВП.

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