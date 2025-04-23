https://1prime.ru/20250423/mvf-856963717.html
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году
Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:07+0300
2025-04-23T16:07+0300
2025-04-23T16:07+0300
экономика
вашингтон
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно представленным в документе табличным значениям, общий государственный долг в мире по итогам текущего года увеличится до 95,1% ВВП по сравнению с прошлогодним показателем на уровне 92,3%. Уровень мирового госдолга продолжит возрастать и к 2030 году, по расчетам фонда, достигнет 99,6% ВВП.
https://1prime.ru/20250423/mvf-856963428.html
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, мвф
Экономика, ВАШИНГТОН, МВФ
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году
МВФ: объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Объем мирового госдолга в 2025 году увеличится до 95,1% ВВП, а уже к 2030 году вплотную приблизится к уровню 100%, говорится в опубликованном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно представленным в документе табличным значениям, общий государственный долг в мире по итогам текущего года увеличится до 95,1% ВВП по сравнению с прошлогодним показателем на уровне 92,3%.
Уровень мирового госдолга продолжит возрастать и к 2030 году, по расчетам фонда, достигнет 99,6% ВВП.
МВФ прогнозирует увеличение госдолга США в 2025 году