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Выдача кредитных карт в России стабилизировалась после падения

Выдача кредитных карт в России стабилизировалась после падения - 23.04.2025, ПРАЙМ

Выдача кредитных карт в России стабилизировалась после падения

Число выдач кредитных карт в России в феврале и марте было на уровне чуть выше 1 миллиона в месяц, причём в марте зафиксировано падение показателя более чем... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T10:57+0300

2025-04-23T10:57+0300

2025-04-23T10:57+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Число выдач кредитных карт в России в феврале и марте было на уровне чуть выше 1 миллиона в месяц, причём в марте зафиксировано падение показателя более чем вдвое в годовом выражении (как и ранее в феврале), следует из сообщения пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество новых выданных кредитных карт в марте 2025 года составило 1,08 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,7% (или в 2,2 раза) (в марте 2024 года – 2,32 миллиона единиц), а по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт в марте 2025 года показала символический рост (+0,4%) (в феврале 2025 года – 1,07 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. В свою очередь, объем лимитов по кредитным картам, выданным в марте, по сравнению с предыдущим месяцем немного сократился (на 1,8%) и составил 107,2 миллиарда рублей (в феврале 2025 года – 109,1 миллиарда). В то же время в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем лимитов по новым выданным картам сократился сразу на 55,5% (в марте 2024 года – 240,5 миллиардов рублей). Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (84,7 тысячи), Московской области (68,1 тысячи), Краснодарском крае (52,4 тысячи), Санкт-Петербурге (47,2 тысячи) и Башкирии (35,1 тысячи). "Выдача новых кредитных карт в 2025 году стабилизировалась после нескольких месяцев непрерывного снижения... Однако говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно", - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Центробанк по-прежнему придерживается политики, направленной на охлаждение кредитного рынка, в том числе вводя ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно, аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. Кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается, пояснил он.

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