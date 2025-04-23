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НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6% - 23.04.2025, ПРАЙМ
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НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%
НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6% - 23.04.2025, ПРАЙМ
НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%
Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:34+0300
2025-04-23T11:34+0300
экономика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан по ставке 6%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям", - следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса "Право на жизнь". Охват новой семейной выплаты - 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей. Кроме того, министр отметил, что сегодня средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысяч за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.
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россия, минтруд, ндфл
Экономика, РОССИЯ, Минтруд, НДФЛ
11:34 23.04.2025
 
НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

Котяков: НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан по ставке 6%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям", - следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса "Право на жизнь".
Охват новой семейной выплаты - 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей.
Кроме того, министр отметил, что сегодня средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысяч за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.
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