https://1prime.ru/20250423/ndfl-856948968.html

НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6% - 23.04.2025, ПРАЙМ

НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T11:34+0300

2025-04-23T11:34+0300

2025-04-23T11:34+0300

экономика

россия

минтруд

ндфл

https://cdnn.1prime.ru/img/83082/92/830829272_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_dfd8f17cd39c86d4043332d865b8b002.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан по ставке 6%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям", - следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса "Право на жизнь". Охват новой семейной выплаты - 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей. Кроме того, министр отметил, что сегодня средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысяч за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20250409/taxfree-856500241.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтруд, ндфл