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НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%
НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6% - 23.04.2025, ПРАЙМ
НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%
Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:34+0300
2025-04-23T11:34+0300
2025-04-23T11:34+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан по ставке 6%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям", - следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса "Право на жизнь". Охват новой семейной выплаты - 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей. Кроме того, министр отметил, что сегодня средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысяч за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.
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Экономика, РОССИЯ, Минтруд, НДФЛ
НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%
Котяков: НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан по ставке 6%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям", - следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса "Право на жизнь".
Охват новой семейной выплаты - 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей.
Кроме того, министр отметил, что сегодня средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысяч за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.
В Госдуму внесут проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми