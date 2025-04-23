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"Почта России" будет сотрудничать с почтовым оператором Омана

"Почта России" будет сотрудничать с почтовым оператором Омана - 23.04.2025, ПРАЙМ

"Почта России" будет сотрудничать с почтовым оператором Омана

"Почта России" заключила меморандум о сотрудничестве с почтовым оператором Омана, переговоры прошли в ходе посещения России оманской правительственной... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T11:21+0300

2025-04-23T11:21+0300

2025-04-23T11:21+0300

бизнес

россия

оман

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Почта России" заключила меморандум о сотрудничестве с почтовым оператором Омана, переговоры прошли в ходе посещения России оманской правительственной делегацией, говорится в релизе российской компании. "Почта России" и "Почта Омана" договорились о сотрудничестве. Почтовые операторы двух стран заключили меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и главный почтмейстер Омана Наср Бадр Хамад Аль Бусаиди. Переговоры состоялись в ходе посещения России правительственной делегацией Султаната", - сказано в релизе. Почтовые операторы рассматривают проекты в области электронной коммерции и создание необходимой инфраструктуры, а также варианты построения совместной логистики - в том числе транзитной. Компании проработают возможность развития обмена электронными денежными переводами через финансовую систему Всемирного почтового союза и будут сотрудничать в сфере филателии. "Стратегическое сотрудничество "Почты России" и "Почты Омана" позволит нам эффективно развивать сервисы для наших клиентов, улучшать качество обслуживания и повышать доступность товаров и услуг в обеих странах. Уверен, что почтовое партнерство внесет важный вклад в укрепление связей между Россией и Оманом", - прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков. Как рассказали в "Почте России", в этом году исполнится 40 лет установлению дипломатических отношений двух стран - "Почта России" и "Почта Омана" посвятят этому событию памятную марку.

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бизнес, россия, оман