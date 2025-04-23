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Опрос показал отношение россиян к банковским вкладам

Опрос показал отношение россиян к банковским вкладам - 23.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал отношение россиян к банковским вкладам

Почти четверть россиян (22%) признаются в недостаточности своих знаний о депозитах, а каждый пятый (20%) не следит за изменениями ключевой ставки ЦБ РФ,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T03:29+0300

2025-04-23T03:29+0300

2025-04-23T03:29+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Почти четверть россиян (22%) признаются в недостаточности своих знаний о депозитах, а каждый пятый (20%) не следит за изменениями ключевой ставки ЦБ РФ, показали результаты исследования финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Финансовый маркетплейс "Сравни" провел исследование на тему отношения россиян к банковским вкладам. Согласно его данным, лишь 15% участников уверенно оценивают свои знания о вкладах как "отличные". Базовое понимание имеют 25%, 38% - знают только необходимые основы, а 22% признаются в недостаточной компетентности в этой сфере", - говорится в исследовании. Отмечается, что при выборе депозитных продуктов респонденты в первую очередь ориентируются на надежность и репутацию банка - эти критерии назвали приоритетными 42% участников исследования. Для 31% опрошенных важны условия размещения (срок, возможность пополнения и снятия), а процентная ставка - для 16%. Удобство обслуживания, включая мобильные сервисы и доступ к информации, считают менее значимым - такие критерии назвали 11% респондентов. "Важно отметить, что только 23% респондентов регулярно отслеживают ключевую ставку Банка России. Еще 11% узнают о ее изменениях из новостных источников, 46% обращают внимание лишь на крупные колебания, а каждый пятый (20%) не следит за этим показателем вовсе, несмотря на его прямое влияние на доходность вкладов", - также сообщается в исследовании. Несмотря на интерес к теме депозитов, 60% респондентов не планируют открывать вклад в ближайшее время. В то же время 29% пока присматриваются к возможностям, 7% намерены открыть новый вклад и 4% рассматривают возможность изменения условий уже существующих депозитов. "Самыми популярными среди россиян являются вклады с возможностью пополнения - их выбрали 55% участников. Также востребованы краткосрочные вклады сроком до 6 месяцев (26%), а интерес к диверсифицированным продуктам (например, с валютной привязкой или активами) проявляют 14%", - отметили аналитики финансового маркетплейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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