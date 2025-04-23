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Опрос показал, как россияне ищут партнера по психотипу

Опрос показал, как россияне ищут партнера по психотипу - 23.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне ищут партнера по психотипу

Каждый пятый россиянин видит в деньгах и жилье основу крепких отношений при этом большинство все же ищет партнера по психотипу, выяснили для РИА Новости... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T07:22+0300

2025-04-23T07:22+0300

2025-04-23T07:22+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин видит в деньгах и жилье основу крепких отношений при этом большинство все же ищет партнера по психотипу, выяснили для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba. "Каждый пятый участник опроса видит в деньгах и жилье основу крепких отношений. При этом 56% девушек уверены, что перед серьезными связями стоит сначала разобраться в себе и проконсультироваться со специалистом. Среди мужчин этот подход разделяют 45%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3 тысячи россиян старше 18 лет. При этом аналитики выяснили, что современные россияне все чаще "сканируют" потенциальных партнеров на психологическую совместимость. "Почти 9 из 10 женщин сейчас уверены: именно психотип определяет, превратится ли конфетно-букетный период в долгосрочную идиллию или в драму с хлопаньем дверью. Мужчины тоже подхватили тренд - 82% считают психологический портрет важным фактором", - указали авторы исследования. Отмечается, что сейчас россияне больше не списывают "пропажи после первых свиданий" на простую невоспитанность: 81% женщин и 75% мужчин чаще всего видят в этом проявление определенных психологических особенностей. Почти половина девушек моментально включают режим осторожности, заметив у мужчин признаки тревожного или избегающего стиля общения. По данным аналитиков, женщины чаще замечают повторяющиеся сценарии в отношениях. Треть признается, что постоянно притягивает один и тот же тип партнеров. При этом 27% активно меняют подход к выбору спутника, "чтобы не наступать на старые грабли". В свою очередь большинство мужчин уверены, что все их бывшие были абсолютно разными. В исследовании добавили, что россияне все чаще выбирают осознанный подход к отношениям. Случайные встречи и спонтанные романы уступают место внимательному анализу совместимости. Женщины изучают теорию, анализируют поведение партнеров и собственные ошибки. Мужчины тоже признают важность психологического фактора, хоть и не так активно погружаются в теоретические дебри.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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