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РСА назвал сроки начала работы контроля наличия ОСАГО через камеры - 23.04.2025, ПРАЙМ
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РСА назвал сроки начала работы контроля наличия ОСАГО через камеры
РСА назвал сроки начала работы контроля наличия ОСАГО через камеры - 23.04.2025, ПРАЙМ
РСА назвал сроки начала работы контроля наличия ОСАГО через камеры
Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует быстро завершить эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер видеофиксации, чтобы эта система... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T17:20+0300
2025-04-23T17:20+0300
россия
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евгений уфимцев
рса
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует быстро завершить эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер видеофиксации, чтобы эта система заработала на постоянной основе уже в 2026 году, заявил глава РСА Евгений Уфимцев. "Я думаю, что эксперимент будет совсем на короткий период, на полгода, потому что все-таки, как мы услышали из поручений, которые прозвучали на Госсовете, чтобы вообще с 1 января 2026 года камеры на проверку полисов ОСАГО заработали", - сказал Уфимцев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по изменениям в законодательстве РФ в сфере ОСАГО. В ходе заседании президиума Госсовета 15 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов предложил ввести автоматический контроль с использованием камер для проверки наличия ОСАГО. РСА планировал запустить такой эксперимент с 1 марта текущего года, однако позже из-за возникших сложностей его пришлось отложить на 30 июня. Эксперимент планировался в качестве социально значимой инициативы, в его рамках не предполагалось штрафовать водителей, а только направлять им предупреждения через портал госуслуг. "Очень жаль, что не удалось, к сожалению, эксперимент запустить, как планировалось, с 1 марта, по проверке и информированию граждан через "Госуслуги" без штрафа. Мы сейчас пока перенесем на 30 июня, насколько мы понимаем. Но я надеюсь, что благодаря посылу, который прозвучал на Госсовете, и президент РФ это тоже услышал и сказал, что надо до конца года обязательно эту ситуацию запустить", - сказал Уфимцев. "Мы надеемся, что... к 1 января 2026 года камеры заработают уже прямо на штрафы, а не на просто информирование и освещение этой ситуации", – подчеркнул он.
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россия, бурятия, евгений уфимцев, рса, осаго, технологии
РОССИЯ, Бурятия, Евгений Уфимцев, РСА, ОСАГО, Технологии
17:20 23.04.2025
 
РСА назвал сроки начала работы контроля наличия ОСАГО через камеры

Глава РСА Уфимцев: система контроля наличия ОСАГО через камеры заработает в 2026 году

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует быстро завершить эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер видеофиксации, чтобы эта система заработала на постоянной основе уже в 2026 году, заявил глава РСА Евгений Уфимцев.
"Я думаю, что эксперимент будет совсем на короткий период, на полгода, потому что все-таки, как мы услышали из поручений, которые прозвучали на Госсовете, чтобы вообще с 1 января 2026 года камеры на проверку полисов ОСАГО заработали", - сказал Уфимцев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по изменениям в законодательстве РФ в сфере ОСАГО.
В ходе заседании президиума Госсовета 15 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов предложил ввести автоматический контроль с использованием камер для проверки наличия ОСАГО.
РСА планировал запустить такой эксперимент с 1 марта текущего года, однако позже из-за возникших сложностей его пришлось отложить на 30 июня. Эксперимент планировался в качестве социально значимой инициативы, в его рамках не предполагалось штрафовать водителей, а только направлять им предупреждения через портал госуслуг.
"Очень жаль, что не удалось, к сожалению, эксперимент запустить, как планировалось, с 1 марта, по проверке и информированию граждан через "Госуслуги" без штрафа. Мы сейчас пока перенесем на 30 июня, насколько мы понимаем. Но я надеюсь, что благодаря посылу, который прозвучал на Госсовете, и президент РФ это тоже услышал и сказал, что надо до конца года обязательно эту ситуацию запустить", - сказал Уфимцев.
"Мы надеемся, что... к 1 января 2026 года камеры заработают уже прямо на штрафы, а не на просто информирование и освещение этой ситуации", – подчеркнул он.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
В России и Белоруссии начнут продавать единые ОСАГО
20 апреля, 05:16
 
РОССИЯБурятияЕвгений УфимцевРСАОСАГОТехнологии
 
 
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