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Глава МИД Британии отказался от участия в переговорах по Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Британии отказался от участия в переговорах по Украине
Глава МИД Британии отказался от участия в переговорах по Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Британии отказался от участия в переговорах по Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:08+0300
2025-04-23T10:08+0300
политика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил в среду телеканал Sky News. В среду Sky News отметил, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон на фоне отмена визита Рубио и Уиткоффа. "Рубио позвонил организатору мероприятия Лэмми, чтобы сообщить ему (об отмене визита - ред.). Однако это быстро привело к тому, что Лэмми также отказался от участия", - говорится в сообщении телеканала. Таким образом, переговоры по мирному урегулированию пройдут на более низком уровне, чем предполагалось ранее, указывается в материале. Несмотря на это, глава МИД Великобритании все равно проведет переговоры со своим украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, уточнил телеканал. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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общество , украина, великобритания, франция, анналена бербок, мид
Политика, Общество , УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Анналена Бербок, МИД
10:08 23.04.2025
 
Глава МИД Британии отказался от участия в переговорах по Украине

Sky News: глава МИД Британии Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил в среду телеканал Sky News.
В среду Sky News отметил, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон на фоне отмена визита Рубио и Уиткоффа.
"Рубио позвонил организатору мероприятия Лэмми, чтобы сообщить ему (об отмене визита - ред.). Однако это быстро привело к тому, что Лэмми также отказался от участия", - говорится в сообщении телеканала.
Таким образом, переговоры по мирному урегулированию пройдут на более низком уровне, чем предполагалось ранее, указывается в материале. Несмотря на это, глава МИД Великобритании все равно проведет переговоры со своим украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, уточнил телеканал.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Главы МИД Франции и Германии отложили визит в Лондон
09:15
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯАнналена БербокМИД
 
 
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