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США пригрозили России и Украине выходом из переговоров - 23.04.2025, ПРАЙМ
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США пригрозили России и Украине выходом из переговоров
США пригрозили России и Украине выходом из переговоров - 23.04.2025, ПРАЙМ
США пригрозили России и Украине выходом из переговоров
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, прелагаемыми Вашингтоном, который уже... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:50+0300
2025-04-23T11:50+0300
политика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, прелагаемыми Вашингтоном, который уже выдвинул четкое предложение, то США выйдут из переговорного процесса, передает агентство Блумберг. "Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выступили с "очень четким предложением" для России и Украины относительно пути к мирному соглашению, добавив, что "пришло такое время, что либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса", - пишет агентство. Вице-президент добавил, что в ходе переговоров "придется провести некоторые территориальные обмены". По его словам, он оптимистично настроен и считает, что все стороны до сих пор "вели переговоры добросовестно". Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
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общество , сша, украина
Политика, Общество , США, УКРАИНА
11:50 23.04.2025
 
США пригрозили России и Украине выходом из переговоров

Bloomberg: США выйдут из переговоров по Украине, если их предложения не примут

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, прелагаемыми Вашингтоном, который уже выдвинул четкое предложение, то США выйдут из переговорного процесса, передает агентство Блумберг.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выступили с "очень четким предложением" для России и Украины относительно пути к мирному соглашению, добавив, что "пришло такое время, что либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса", - пишет агентство.
Вице-президент добавил, что в ходе переговоров "придется провести некоторые территориальные обмены". По его словам, он оптимистично настроен и считает, что все стороны до сих пор "вели переговоры добросовестно".
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены, сообщает AFP
11:00
 
ПолитикаОбществоСШАУКРАИНА
 
 
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