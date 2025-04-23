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В Кремле ответили на угрозы Вэнса о выходе США из переговоров по Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на угрозы Вэнса о выходе США из переговоров по Украине
В Кремле ответили на угрозы Вэнса о выходе США из переговоров по Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на угрозы Вэнса о выходе США из переговоров по Украине
Российская сторона не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:48+0300
2025-04-23T12:48+0300
политика
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украина
общество
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российская сторона не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле заявление Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона.Ранее издание Bloomberg сообщило, что Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то США выйдут из переговорного процесса.
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россия, сша, украина, общество
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Общество
12:48 23.04.2025
 
В Кремле ответили на угрозы Вэнса о выходе США из переговоров по Украине

Песков: РФ не видит ультиматума в словах о выходе США из переговоров по Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российская сторона не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле заявление Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, то США выйдут из переговорного процесса.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
США пригрозили России и Украине выходом из переговоров
11:50
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАОбщество
 
 
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