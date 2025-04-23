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Россия выступает против "миротворцев" Европы на Украине, заявил Песков - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Россия выступает против "миротворцев" Европы на Украине, заявил Песков
Россия выступает против "миротворцев" Европы на Украине, заявил Песков - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия выступает против "миротворцев" Европы на Украине, заявил Песков
Москва по-прежнему выступает против европейских "миротворцев" на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:33+0300
2025-04-23T12:33+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Москва по-прежнему выступает против европейских "миротворцев" на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Да, Россия по-прежнему выступает против, но фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины, то есть это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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россия, украина, дмитрий песков, нато, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС
12:33 23.04.2025
 
Россия выступает против "миротворцев" Европы на Украине, заявил Песков

Песков: Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев на Украине

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Москва по-прежнему выступает против европейских "миротворцев" на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, Россия по-прежнему выступает против, но фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины, то есть это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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