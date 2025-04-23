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Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции, заявили в Кремле - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции, заявили в Кремле
Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции, заявили в Кремле - 23.04.2025, ПРАЙМ
Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции, заявили в Кремле
Американской и украинской сторонам не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:37+0300
2025-04-23T12:37+0300
политика
россия
сша
украина
лондон
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Американской и украинской сторонам не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединённых Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу.Представитель Кремля также добавил, что любые наброски вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе они потеряют свою эффективность.Agenct France Press ранее со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
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россия, сша, украина, лондон, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ЛОНДОН, Дмитрий Песков
12:37 23.04.2025
 
Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции, заявили в Кремле

Песков: США и Украина не смогли сблизить позиции по украинскому вопросу

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Американской и украинской сторонам не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединённых Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что у Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу.
Представитель Кремля также добавил, что любые наброски вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе они потеряют свою эффективность.
Agenct France Press ранее со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Глава МИД Британии отказался от участия в переговорах по Украине
10:08
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАЛОНДОНДмитрий Песков
 
 
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