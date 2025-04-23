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Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию - 23.04.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию
Конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:44+0300
2025-04-23T12:44+0300
политика
россия
сша
стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - отметил он в беседе с журналистами.
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россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
12:44 23.04.2025
 
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию

Песков: конкретики по визиту Уиткоффа в Россию пока нет, все быстро меняется

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - отметил он в беседе с журналистами.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
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ПолитикаРОССИЯСШАСтив УиткоффДмитрий Песков
 
 
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