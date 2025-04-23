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Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию - 23.04.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию
Конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:44+0300
2025-04-23T12:44+0300
2025-04-23T12:44+0300
политика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - отметил он в беседе с журналистами.
https://1prime.ru/20250422/razgovor-856936690.html
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россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию
Песков: конкретики по визиту Уиткоффа в Россию пока нет, все быстро меняется
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - отметил он в беседе с журналистами.
В Кремле прокомментировали детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге