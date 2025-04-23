https://1prime.ru/20250423/peskov-856971947.html
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога - 23.04.2025, ПРАЙМ
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:12+0300
2025-04-23T20:12+0300
2025-04-23T20:13+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил пресс-секретарь, российский и американский лидеры прежде всего защищают интересы собственных стран, однако у Путина и Трампа есть и общие взгляды."Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point. Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.
https://1prime.ru/20250423/peskov-856952323.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_6852a8cd09b292c0f20ffaeef61eec61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога
Песков: И Путин, и Трамп понимают абсурдность отказа от диалога
ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь, российский и американский лидеры прежде всего защищают интересы собственных стран, однако у Путина и Трампа есть и общие взгляды.
"Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point.
Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию