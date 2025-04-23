https://1prime.ru/20250423/peskov-856971947.html

Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога

Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога - 23.04.2025, ПРАЙМ

Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T20:12+0300

2025-04-23T20:12+0300

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политика

россия

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дональд трамп

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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил пресс-секретарь, российский и американский лидеры прежде всего защищают интересы собственных стран, однако у Путина и Трампа есть и общие взгляды."Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point. Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.

https://1prime.ru/20250423/peskov-856952323.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп