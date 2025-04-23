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Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога - 23.04.2025, ПРАЙМ
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:12+0300
2025-04-23T20:13+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сша
дональд трамп
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил пресс-секретарь, российский и американский лидеры прежде всего защищают интересы собственных стран, однако у Путина и Трампа есть и общие взгляды."Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point. Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп
20:12 23.04.2025 (обновлено: 20:13 23.04.2025)
 
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога

Песков: И Путин, и Трамп понимают абсурдность отказа от диалога

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь, российский и американский лидеры прежде всего защищают интересы собственных стран, однако у Путина и Трампа есть и общие взгляды.
"Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point.
Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАДональд Трамп
 
 
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