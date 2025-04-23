https://1prime.ru/20250423/peskov-856972219.html

Песков назвал условия для "мгновенного" завершения конфликта на Украине

Песков назвал условия для "мгновенного" завершения конфликта на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ

Песков назвал условия для "мгновенного" завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T20:19+0300

2025-04-23T20:19+0300

2025-04-23T20:19+0300

политика

россия

дмитрий песков

украина

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемые части России", - заявил Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на вопрос о перспективах быстрого урегулирования конфликта.

https://1prime.ru/20250423/peskov-856971947.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, украина, киев