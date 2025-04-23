https://1prime.ru/20250423/peskov-856972219.html
Песков назвал условия для "мгновенного" завершения конфликта на Украине
Песков назвал условия для "мгновенного" завершения конфликта на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
Песков назвал условия для "мгновенного" завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:19+0300
2025-04-23T20:19+0300
2025-04-23T20:19+0300
политика
россия
дмитрий песков
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемые части России", - заявил Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на вопрос о перспективах быстрого урегулирования конфликта.
https://1prime.ru/20250423/peskov-856971947.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, украина, киев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Киев
Песков назвал условия для "мгновенного" завершения конфликта на Украине
Песков: украинский конфликт быстро завершится, если Киев выведет войска из 4 регионов РФ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемые части России", - заявил Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на вопрос о перспективах быстрого урегулирования конфликта.
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога