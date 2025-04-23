https://1prime.ru/20250423/peskov-856972425.html
Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине
Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине
Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:35+0300
2025-04-23T20:35+0300
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, мог бы президент США Дональд Трамп объявить о новых санкциях против РФ, если Россия не согласится на прекращение огня до конца апреля. "Трамп никогда не давал никакой даты. И мы не думаем, что сроки были бы уместны. Потому что (президент РФ Владимир - ред.) Путин поддерживает прекращение огня", - сказал Песков в интервью изданию Point.
https://1prime.ru/20250423/peskov-856971947.html
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине
Песков: неуместно устанавливать сроки по достижению прекращения огня на Украине
ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, мог бы президент США Дональд Трамп объявить о новых санкциях против РФ, если Россия не согласится на прекращение огня до конца апреля.
"Трамп никогда не давал никакой даты. И мы не думаем, что сроки были бы уместны. Потому что (президент РФ Владимир - ред.) Путин поддерживает прекращение огня", - сказал Песков в интервью изданию Point.
Песков отметил общие взгляды Путина и Трампа по продолжению диалога