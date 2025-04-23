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Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине
Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине
Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:35+0300
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политика
россия
дмитрий песков
украина
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, мог бы президент США Дональд Трамп объявить о новых санкциях против РФ, если Россия не согласится на прекращение огня до конца апреля. "Трамп никогда не давал никакой даты. И мы не думаем, что сроки были бы уместны. Потому что (президент РФ Владимир - ред.) Путин поддерживает прекращение огня", - сказал Песков в интервью изданию Point.
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россия, дмитрий песков, украина, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
20:35 23.04.2025
 
Песков отметил неуместность сроков по прекращению огня на Украине

Песков: неуместно устанавливать сроки по достижению прекращения огня на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, мог бы президент США Дональд Трамп объявить о новых санкциях против РФ, если Россия не согласится на прекращение огня до конца апреля.
"Трамп никогда не давал никакой даты. И мы не думаем, что сроки были бы уместны. Потому что (президент РФ Владимир - ред.) Путин поддерживает прекращение огня", - сказал Песков в интервью изданию Point.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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