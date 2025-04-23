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Россия готова к переговорам с Европой о поставках газа, сообщил Песков

Россия готова к переговорам с Европой о поставках газа, сообщил Песков - 23.04.2025, ПРАЙМ

Россия готова к переговорам с Европой о поставках газа, сообщил Песков

Если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую РФ с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем, заявил... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T20:48+0300

2025-04-23T20:48+0300

2025-04-23T20:56+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую РФ с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер передавало, что в проекте соглашения по редкоземельным металлам на Украине США потребовали также контроль над газовой сетью, которая связывает Россию с Европой. "Если новый владелец согласится подписать контракт с "Газпромом", то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали. "Газпром" наверняка будет это обсуждать", - заявил Песков в интервью французскому изданию Point. Он добавил, что Россия готова вести переговоры по газу и знает, что некоторые страны Европы хотят его покупать."Мы готовы вести переговоры по нашему газу, и мы знаем, что некоторые страны Европы хотят продолжить его у нас покупать. Все будет урегулировано на рыночных условиях", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250423/gaz-856965174.html

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газ, россия, европа, сша, дмитрий песков, газпром, украина