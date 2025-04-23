https://1prime.ru/20250423/peskov-856972956.html

Песков отметил неконтролируемость Зеленским части подразделений ВСУ

Песков отметил неконтролируемость Зеленским части подразделений ВСУ - 23.04.2025, ПРАЙМ

Песков отметил неконтролируемость Зеленским части подразделений ВСУ

Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T21:12+0300

2025-04-23T21:12+0300

2025-04-23T21:19+0300

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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.Помимо этого Песков отметил, и другую проблему - нелегитимность Зеленского. Как отметил пресс-секретарь, из-за проблемы с легитимностью Зеленского любые подписанные им документы можно легко оспорить."Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине могут появиться люди, которые это оспорят, поставив под сомнение его легитимность", - добавил он.При этом, отвечая на отвечая на вопрос, настаивает ли Москва на отставке Зеленского, Песков сообщил, что отставка "не входит в число наших требований".Как отметил Песков, за время нахождения Зеленского во главе киевского режима Украина стала центром всего "антироссийского", добавив, что именно Зеленский втянул в войну против России Европу и США."Зеленский был избран президентом благодаря обещанию прекратить гражданскую войну. Он это сделал? Нет. Украина не пошла по этому пути. Напротив, там решили втянуть Европу и Америку в войну и выставить себя центром всего "антироссийского" на этой Земле", - сообщил пресс-секретарь.

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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, всу