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Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков
Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков - 23.04.2025, ПРАЙМ
Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, однако перед этим необходимо уточнить... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T21:32+0300
2025-04-23T21:32+0300
политика
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, однако перед этим необходимо уточнить детали, в частности, решить вопрос поставок Киеву европейского оружия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин поддерживает эту идею, но прежде чем двигаться дальше, необходимо ответить на ряд конкретных вопросов", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, комментируя инициативу Трампа о полном прекращении огня на Украине. "Если бы это прекращение огня вступило в силу сегодня, прекратила бы Франция завтра поставки боеприпасов, пушек, ракет и систем противовоздушной обороны в Киев? А Соединенное Королевство?" - добавил он. Официальный представитель Кремля напомнил, что динамика на фронте складывается в пользу России.
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
21:32 23.04.2025
 
Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков

Песков: Путин поддерживает полное прекращение огня, но нужно уточнить детали

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, однако перед этим необходимо уточнить детали, в частности, решить вопрос поставок Киеву европейского оружия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин поддерживает эту идею, но прежде чем двигаться дальше, необходимо ответить на ряд конкретных вопросов", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, комментируя инициативу Трампа о полном прекращении огня на Украине.
"Если бы это прекращение огня вступило в силу сегодня, прекратила бы Франция завтра поставки боеприпасов, пушек, ракет и систем противовоздушной обороны в Киев? А Соединенное Королевство?" - добавил он.
Официальный представитель Кремля напомнил, что динамика на фронте складывается в пользу России.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Песков отметил неконтролируемость Зеленским части подразделений ВСУ
21:12
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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