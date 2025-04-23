https://1prime.ru/20250423/peskov-856973242.html

Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков

Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков - 23.04.2025, ПРАЙМ

Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, однако перед этим необходимо уточнить... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T21:32+0300

2025-04-23T21:32+0300

2025-04-23T21:32+0300

политика

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, однако перед этим необходимо уточнить детали, в частности, решить вопрос поставок Киеву европейского оружия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин поддерживает эту идею, но прежде чем двигаться дальше, необходимо ответить на ряд конкретных вопросов", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, комментируя инициативу Трампа о полном прекращении огня на Украине. "Если бы это прекращение огня вступило в силу сегодня, прекратила бы Франция завтра поставки боеприпасов, пушек, ракет и систем противовоздушной обороны в Киев? А Соединенное Королевство?" - добавил он. Официальный представитель Кремля напомнил, что динамика на фронте складывается в пользу России.

https://1prime.ru/20250423/peskov-856972956.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп