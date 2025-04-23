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Российские транспортные компании заместили как минимум 70% иностранного ПО
Российские транспортные компании заместили как минимум 70% иностранного ПО - 23.04.2025, ПРАЙМ
Российские транспортные компании заместили как минимум 70% иностранного ПО
Российские транспортные компании импортозаместили уже как минимум 70% программного обеспечения, сообщил заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:01+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские транспортные компании импортозаместили уже как минимум 70% программного обеспечения, сообщил заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин. "В транспортном секторе мы уже на 70% минимум заместили иностранное ПО, а где-то и на 100%. Например, успешно работают отечественные системы для покупки билетов и системы бронирования. Перевезено свыше 200 миллионов авиапассажиров", - сообщил Никитин в рамках демо-дня индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". По его словам, рутинные процессы в сфере транспорта необходимо роботизировать, внедрять искусственный интеллект на транспорте, а также использовать беспилотные технологии в практических решениях и учитывать их развитие при создании управленческих систем. "Безусловная задача номер один - это все-таки решение президента исполнить полностью, довести долю российского индустриального ПО к 2030 году до 90% в том числе за счет проектов новой волны", - добавил замминистра. Он также отметил, что не исключено возвращение зарубежных вендоров и разработчиков ПО на российский рынок. "Здесь нужно очень точно понимать, где мы хотим с ними конкурировать, а где наш технологический суверенитет важнее конкуренции. Эти решения предстоит выработать, в том числе на площадках ИЦК", - резюмировал Никитин.
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технологии, бизнес, россия, москва
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
Российские транспортные компании заместили как минимум 70% иностранного ПО
Никитин: транспортные компании импортозаместили как минимум 70% ПО
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские транспортные компании импортозаместили уже как минимум 70% программного обеспечения, сообщил заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин.
"В транспортном секторе мы уже на 70% минимум заместили иностранное ПО, а где-то и на 100%. Например, успешно работают отечественные системы для покупки билетов и системы бронирования. Перевезено свыше 200 миллионов авиапассажиров", - сообщил Никитин в рамках демо-дня индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт".
По его словам, рутинные процессы в сфере транспорта необходимо роботизировать, внедрять искусственный интеллект на транспорте, а также использовать беспилотные технологии в практических решениях и учитывать их развитие при создании управленческих систем.
"Безусловная задача номер один - это все-таки решение президента исполнить полностью, довести долю российского индустриального ПО к 2030 году до 90% в том числе за счет проектов новой волны", - добавил замминистра.
Он также отметил, что не исключено возвращение зарубежных вендоров и разработчиков ПО на российский рынок. "Здесь нужно очень точно понимать, где мы хотим с ними конкурировать, а где наш технологический суверенитет важнее конкуренции. Эти решения предстоит выработать, в том числе на площадках ИЦК", - резюмировал Никитин.
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