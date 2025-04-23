https://1prime.ru/20250423/polsha-856955523.html
Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи
Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи - 23.04.2025, ПРАЙМ
Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи
Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:50+0300
2025-04-23T13:50+0300
2025-04-23T13:50+0300
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ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны. "До настоящего времени мы передали Украине 45 пакетов помощи стоимостью около 4 миллиардов евро. В настоящее время мы начинаем поставки в рамках 46-го пакета", - сказал Сикорский. Он также отметил, что Польша активно занимается обучением украинских военных. "Сами мы обучили около 30 тысяч украинских солдат, что составляет около трети украинских солдат, обученных при помощи стран НАТО", - заявил Сикорский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, польша, запад, радослав сикорский, сергей лавров, нато
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО
Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи
Глава МИД Польши Сикорский: Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи
ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны.
"До настоящего времени мы передали Украине 45 пакетов помощи стоимостью около 4 миллиардов евро. В настоящее время мы начинаем поставки в рамках 46-го пакета", - сказал Сикорский.
Он также отметил, что Польша активно занимается обучением украинских военных. "Сами мы обучили около 30 тысяч украинских солдат, что составляет около трети украинских солдат, обученных при помощи стран НАТО", - заявил Сикорский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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