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Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи
Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи - 23.04.2025, ПРАЙМ
Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи
Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:50+0300
2025-04-23T13:50+0300
политика
украина
польша
запад
радослав сикорский
сергей лавров
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ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны. "До настоящего времени мы передали Украине 45 пакетов помощи стоимостью около 4 миллиардов евро. В настоящее время мы начинаем поставки в рамках 46-го пакета", - сказал Сикорский. Он также отметил, что Польша активно занимается обучением украинских военных. "Сами мы обучили около 30 тысяч украинских солдат, что составляет около трети украинских солдат, обученных при помощи стран НАТО", - заявил Сикорский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, польша, запад, радослав сикорский, сергей лавров, нато
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО
13:50 23.04.2025
 
Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи

Глава МИД Польши Сикорский: Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны.
"До настоящего времени мы передали Украине 45 пакетов помощи стоимостью около 4 миллиардов евро. В настоящее время мы начинаем поставки в рамках 46-го пакета", - сказал Сикорский.
Он также отметил, что Польша активно занимается обучением украинских военных. "Сами мы обучили около 30 тысяч украинских солдат, что составляет около трети украинских солдат, обученных при помощи стран НАТО", - заявил Сикорский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
#Премьер-министр Польши Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
15 апреля, 16:15
 
ПолитикаУКРАИНАПОЛЬШАЗАПАДРадослав СикорскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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