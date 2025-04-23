https://1prime.ru/20250423/polsha-856955523.html

Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи

Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи - 23.04.2025, ПРАЙМ

Польша передала Украине 45 пакетов военной помощи

Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:50+0300

2025-04-23T13:50+0300

2025-04-23T13:50+0300

политика

украина

польша

запад

радослав сикорский

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на 4 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая с программной речью в сейме страны. "До настоящего времени мы передали Украине 45 пакетов помощи стоимостью около 4 миллиардов евро. В настоящее время мы начинаем поставки в рамках 46-го пакета", - сказал Сикорский. Он также отметил, что Польша активно занимается обучением украинских военных. "Сами мы обучили около 30 тысяч украинских солдат, что составляет около трети украинских солдат, обученных при помощи стран НАТО", - заявил Сикорский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250415/polsha-856705816.html

украина

польша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, запад, радослав сикорский, сергей лавров, нато