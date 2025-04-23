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Названы приложения, которые могут незаметно списать деньги со счетов

Названы приложения, которые могут незаметно списать деньги со счетов - 23.04.2025, ПРАЙМ

Названы приложения, которые могут незаметно списать деньги со счетов

Некоторые приложения могут незаметно списывать деньги со счетов владельца - это касается как явных вредоносов, которые воруют данные с карт, так и якобы... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T03:03+0300

2025-04-23T03:03+0300

2025-04-23T03:03+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Некоторые приложения могут незаметно списывать деньги со счетов владельца - это касается как явных вредоносов, которые воруют данные с карт, так и якобы бесплатных программ, которые начинают втихую списывать средства после истечения пробного периода, рассказала агентству “Прайм” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.“Некоторые приложения могут списывать деньги без вашего ведома. Можно выделить 3 группы таких приложений. Прежде всего, это вредоносные приложения (вирусы, трояны) и приложения с агрессивной рекламой, которые маскируются под полезные программы (чистильщики, ускорители, игры) и могут подписывать вас на платные услуги или красть данные банковских карт, например, FakeBank, Joker, HiddenAds”, - рассказала она.Такие приложения зачастую показывают фейковые кнопки "ОК" или "Продолжить" и ведут на сайты для приобретения платных услуг.Еще один тип – приложения-копии интерфейсов известных банков (Сбербанк, Тинькофф и др.). Неосторожный пользователь может случайно туда ввести логины, пароли от интернет-банкинга и денежные средства могут быть списаны.Также могут быть опасны приложения с подписками, такие как бесплатные редакторы фото, VPN, фитнес-трекеры или трекеры здорового питания. Но здесь происходит не столько мошенническое списание, сколько списание оплаты за приложение после истечения пробного периода. Причем пользователю об этом не сообщают в надежде, что списание пройдет незамеченным.Для предотвращения установки таких приложений необходимо их скачивать только из официальных магазинов (Google Play, App Store). Также важно проверять отзывы и рейтинги приложений перед установкой, отключать платежи через SMS, проверяя при этом настройки оператора связи, и регулярно проверять историю операций в банковском приложении, советует Холод.

https://1prime.ru/20250129/prilozhenie-854531127.html

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мобильное приложение, приложения, технологии, финансы, банки