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Продажи золота в мире могут упасть на 20%, заявил эксперт

Продажи золота в мире могут упасть на 20%, заявил эксперт - 23.04.2025, ПРАЙМ

Продажи золота в мире могут упасть на 20%, заявил эксперт

Продажи золотых ювелирных украшений в мире могут упасть на 20%, если цена на драгметалл достигнет 5 тысяч долларов за тройскую унцию, а это может произойти в... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T06:45+0300

2025-04-23T06:45+0300

2025-04-23T06:45+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Продажи золотых ювелирных украшений в мире могут упасть на 20%, если цена на драгметалл достигнет 5 тысяч долларов за тройскую унцию, а это может произойти в ближайшие несколько недель, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3500 за тройскую унцию, увеличившись с начала года примерно на 34%, следовало из данных нью-йоркской биржи Comex. На момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года цена на желтый металл составляла 2620 долларов. "Судя по складывающейся ситуации цена на золото вполне может дойти до отметки в 5000 долларов в ближайшие несколько недель. Тем самым рост стоимости желтого металла окажет влияние на самые различные отрасли, начиная от банковской и заканчивая электроникой ... Рост же цен на ювелирные украшения и электронную технику может привести к снижению их продаж. Причем для ювелирной индустрии это может быть очень неприятно и долго, учитывая низкую покупательную активность населения", - сказал Хазанов, отвечая на вопрос о последствиях для отраслей в мире. Он уточнил, что спад продаж в ювелирной отрасли может достигнуть 20%. Банки смогут скомпенсировать повышение стоимости, продавая слитки, ранее закупленные по более низким ценам. По мнению аналитика, для электроники рост цен будет носить скорее кратковременный характер, так как замена старого смартфона на новый важнее покупки сережек или кольца. При этом он отметил, что быстро поднять цены на технику в целях сохранения потребительского спроса не получится. Золото может подорожать до 5000 долларов за тройскую унцию при самых различных вариантах развития событий, например при резком падении курса американского доллара, обвале фондовых рынков и при продолжении "торговых войн" между США, Китаем и Европейским союзом, которые сейчас активно обмениваются таможенными ударами, добавил Хазанов.

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