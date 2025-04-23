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Прогресс по строительству Амурского ГПЗ составил 93,58%
Прогресс по строительству Амурского ГПЗ составил 93,58% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Прогресс по строительству Амурского ГПЗ составил 93,58%
Прогресс по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) по итогам первого квартала 2025 года составил 93,58%, работают четыре производственные... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T07:40+0300
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2025-04-23T07:40+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Прогресс по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) по итогам первого квартала 2025 года составил 93,58%, работают четыре производственные линии, на пятой завершаются пусконаладочные работы, сообщило предприятие.
"Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ по итогам первого квартала 2025 года составил 93,58%. Работают и обеспечивают выпуск товарной продукции четыре производственные линии завода. На пятой технологической линии идут к завершению пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.
По итогам 2024 года прогресс строительства составил 93,15%. Таким образом, за три месяца он вырос на 0,43 процентного пункта.
В конце декабря Амурский ГПЗ сообщал, что на пятой технологической линии мощностью 7 миллиардов кубометров сырьевого газа в год начались пусконаладочные работы. В частности, проведен первый запуск газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 "Ладога" дожимной компрессорной станции (ДКС).
Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья должен будет использоваться газ из трубопровода "Сила Сибири". Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Запланировано шесть технологических линий, выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.
Заказчик проекта – ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, ранее входивший в группу "Сибур".
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россия, москва, китай, амурский гпз, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, КИТАЙ, Амурский ГПЗ, Сила Сибири, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
Прогресс по строительству Амурского ГПЗ составил 93,58%
Прогресс по строительству Амурского ГПЗ в первом квартале составил 93,58%
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Прогресс по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) по итогам первого квартала 2025 года составил 93,58%, работают четыре производственные линии, на пятой завершаются пусконаладочные работы, сообщило предприятие.
"Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ по итогам первого квартала 2025 года составил 93,58%. Работают и обеспечивают выпуск товарной продукции четыре производственные линии завода. На пятой технологической линии идут к завершению пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.
По итогам 2024 года прогресс строительства составил 93,15%. Таким образом, за три месяца он вырос на 0,43 процентного пункта.
В конце декабря Амурский ГПЗ сообщал, что на пятой технологической линии мощностью 7 миллиардов кубометров сырьевого газа в год начались пусконаладочные работы. В частности, проведен первый запуск газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 "Ладога" дожимной компрессорной станции (ДКС).
Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья должен будет использоваться газ из трубопровода "Сила Сибири". Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Запланировано шесть технологических линий, выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.
Заказчик проекта – ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, ранее входивший в группу "Сибур".