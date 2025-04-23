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Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2024 году - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2024 году
Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2024 году - 23.04.2025, ПРАЙМ
Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2024 году
Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:58+0300
2025-04-23T13:15+0300
вооружения
россия
промышленность
москва
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с опережением графика. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. "Сразу же отмечу, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружения с опережением графика", - отметил российский лидер.Путин также добавил, что выпуск средств радиоэлектронной борьбы в России увеличился более чем вдвое в 2024 году. Кроме того, за этот же период более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска. Войска также получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов.Глава государства назвал FPV-дроны серьезным фактором боевого успеха. Однако, FPV-дронов пока не хватает в войсках, но работа идет ежедневно, планы по наращиванию производства будут выполнены.Президент подчеркнул, что Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса наладили обратную связь для совершенствования образцов вооружения и техники. Он также заметил, что российский опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия и призвал максимально учесть глобальные тенденции развития военных технологий в развитии ОПК.
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россия, промышленность, москва, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Владимир Путин
12:58 23.04.2025 (обновлено: 13:15 23.04.2025)
 
Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2024 году

Путин: почти все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
© POOL
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Практически все оборонные предприятия в 2024 году выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, по некоторым видам вооружений с опережением графика. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Сразу же отмечу, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружения с опережением графика", - отметил российский лидер.
Путин также добавил, что выпуск средств радиоэлектронной борьбы в России увеличился более чем вдвое в 2024 году. Кроме того, за этот же период более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска. Войска также получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов.
Глава государства назвал FPV-дроны серьезным фактором боевого успеха. Однако, FPV-дронов пока не хватает в войсках, но работа идет ежедневно, планы по наращиванию производства будут выполнены.
Президент подчеркнул, что Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса наладили обратную связь для совершенствования образцов вооружения и техники. Он также заметил, что российский опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия и призвал максимально учесть глобальные тенденции развития военных технологий в развитии ОПК.
Президент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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ВооруженияРОССИЯПромышленностьМОСКВАВладимир Путин
 
 
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