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Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя

Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя - 23.04.2025, ПРАЙМ

Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя

Бахрейн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T10:29+0300

2025-04-23T10:29+0300

2025-04-23T10:29+0300

экономика

бахрейн

росконгресс

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Бахрейн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". По данным фонда, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил с послом Бахрейна в России Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати участие королевства в форуме. "Форум остается ведущей международной площадкой, способствующей формированию устойчивых экономических связей. Участие Бахрейна в ПМЭФ в особом статусе страны-гостя - это шаг, который отражает высокий уровень двустороннего диалога. Мы благодарны его величеству за внимание к форуму и рассчитываем на продуктивное сотрудничество в Санкт-Петербурге", - приводит фонд слова Кобякова. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.

https://1prime.ru/20250422/pmef-856922962.html

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бахрейн, росконгресс