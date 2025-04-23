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Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя
Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя - 23.04.2025, ПРАЙМ
Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя
Бахрейн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:29+0300
2025-04-23T10:29+0300
2025-04-23T10:29+0300
экономика
бахрейн
росконгресс
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Бахрейн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". По данным фонда, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил с послом Бахрейна в России Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати участие королевства в форуме. "Форум остается ведущей международной площадкой, способствующей формированию устойчивых экономических связей. Участие Бахрейна в ПМЭФ в особом статусе страны-гостя - это шаг, который отражает высокий уровень двустороннего диалога. Мы благодарны его величеству за внимание к форуму и рассчитываем на продуктивное сотрудничество в Санкт-Петербурге", - приводит фонд слова Кобякова. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
https://1prime.ru/20250422/pmef-856922962.html
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Экономика, БАХРЕЙН, Росконгресс
Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя
"Росконгресс": Бахрейн примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Бахрейн примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
По данным фонда, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил с послом Бахрейна в России Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати участие королевства в форуме.
"Форум остается ведущей международной площадкой, способствующей формированию устойчивых экономических связей. Участие Бахрейна в ПМЭФ в особом статусе страны-гостя - это шаг, который отражает высокий уровень двустороннего диалога. Мы благодарны его величеству за внимание к форуму и рассчитываем на продуктивное сотрудничество в Санкт-Петербурге", - приводит фонд слова Кобякова.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
В "Росконгрессе" назвали основную тему ПМЭФ-2025