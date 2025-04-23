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В России начинается продажа "Белой карты"
В России начинается продажа "Белой карты" - 23.04.2025, ПРАЙМ
В России начинается продажа "Белой карты"
Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории сразу двух государств: России и Белоруссии (так называемая "Белая карта"), начинается 23 апреля,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T00:22+0300
2025-04-23T00:22+0300
2025-04-23T00:22+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории сразу двух государств: России и Белоруссии (так называемая "Белая карта"), начинается 23 апреля, в России их имеют право продавать 9 страховых компаний, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).
Покрытие на Белоруссию не будет включаться по умолчанию во все полисы ОСАГО, напомнили в РСА. Для этого автовладелец должен заключить дополнительное соглашение к обычному договору.
Договор с расширением на территорию Белоруссии можно заключить только в электронном виде на сайтах страховщиков, имеющих право на операции в рамках международных систем страхования. В настоящее время в РФ это 9 страховых организаций: "АльфаСтрахование", "Югория", "Зетта Страхование", "Спасские ворота", "Двадцать первый век", "Согласие", "Росгосстрах", "ВСК" и "РЕСО-Гарантия".
По прогнозу РСА, расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии будет привлекательно, прежде всего, для жителей приграничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в эту страну.
В организации напомнили, что кроме "Белой карты" – общего полиса ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства, для разовых и коротких поездок автовладельцы по-прежнему могут оформить "Синюю карту".
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Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, РФ, РСА, АльфаСтрахование, "Спасские ворота"
В России начинается продажа "Белой карты"
РСА: "Белую карту" в России начнут продавать 9 страховых компаний
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории сразу двух государств: России и Белоруссии (так называемая "Белая карта"), начинается 23 апреля, в России их имеют право продавать 9 страховых компаний, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).
Покрытие на Белоруссию не будет включаться по умолчанию во все полисы ОСАГО, напомнили в РСА. Для этого автовладелец должен заключить дополнительное соглашение к обычному договору.
Договор с расширением на территорию Белоруссии можно заключить только в электронном виде на сайтах страховщиков, имеющих право на операции в рамках международных систем страхования. В настоящее время в РФ это 9 страховых организаций: "АльфаСтрахование", "Югория", "Зетта Страхование", "Спасские ворота", "Двадцать первый век", "Согласие", "Росгосстрах", "ВСК" и "РЕСО-Гарантия".
По прогнозу РСА, расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии будет привлекательно, прежде всего, для жителей приграничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в эту страну.
В организации напомнили, что кроме "Белой карты" – общего полиса ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства, для разовых и коротких поездок автовладельцы по-прежнему могут оформить "Синюю карту".