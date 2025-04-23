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В России снизились тарифы на авиаперевозку грузов из Китая

В России снизились тарифы на авиаперевозку грузов из Китая - 23.04.2025, ПРАЙМ

В России снизились тарифы на авиаперевозку грузов из Китая

Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию в апреле снизились до 2-4 долларов за килограмм с 5 долларов в конце 2024 года из-за глобального снижения... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T02:59+0300

2025-04-23T02:59+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию в апреле снизились до 2-4 долларов за килограмм с 5 долларов в конце 2024 года из-за глобального снижения грузопотоков на фоне импортных пошлин США, такие данные предоставили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию в апреле 2025 года снизилась по сравнению с декабрем 2024 года. Если в конце прошлого года тарифы составляли около 5 долларов за 1 килограмм, то сейчас, в апреле, они опустились до 2-4 долларов за килограмм в зависимости от типа перемещаемой продукции. Так, для генеральных грузов этот показатель составляет сейчас 2 доллара, для опасных - 3,6-4 доллара. Это падение связано с несколькими факторами. Во-первых, наблюдается глобальное снижение грузопотоков, в том числе из Китая, что обусловлено введением США высоких пошлин на китайский импорт", - отметили в компании. В Rocket Cargo добавили, что еще одной причиной является сезонный спад, который в начале года традиционно приводит к уменьшению спроса на перевозки. Однако в 2025 году падение тарифов особенно заметно. По прогнозам компании, к концу лета – началу осени 2025 года спрос на авиаперевозки возрастет, что может привести к увеличению тарифов. Однако при низких ставках увеличения спроса на авиадоставку грузов в Россию на фиксируется. "Проблема в том, что при перевозке грузов из-за рубежа в РФ на многих направлениях, в том числе и из Китая, работают узкофюзеляжные самолеты. Они ограничены по габаритам и не способны перевозить нестандартный, крупногабаритный или опасный груз. Кроме того, многие коммерческие авиакомпании отказываются принимать некоторые виды продукции. В том числе опасные товары. Это серьезный фактор не в пользу авиатранспортировки", - пояснили в Rocket Cargo. В компании назвали еще одним барьером для авиаперевозок грузов отсутствие крупных грузовых игроков на рынке. Такие операторы, как AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр"), находятся под международными санкциями, а их воздушный флот не может свободно работать в ряде ключевых стран. Есть также проблема в ограниченной гибкости фрахтователей. Даже если маршрут технически возможен, ограничения по слотам, квотам, международным допускам делают такие рейсы нерентабельными. "При этом отметим, что хоть и роста спроса на международную авиадоставку грузов не наблюдается, но он остается стабильным. То есть клиенты, которые регулярно импортируют товары в Россию таким способом, продолжают это делать. Все потому, что транспортировка по воздуху – это быстро, удобно и стабильно", - заключили в компании.

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