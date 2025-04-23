https://1prime.ru/20250423/rossija-856939846.html

Россия увеличила импорт алюминиевых крепежных элементов из Южной Кореи

Россия увеличила импорт алюминиевых крепежных элементов из Южной Кореи - 23.04.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт алюминиевых крепежных элементов из Южной Кореи

Российский импорт алюминиевых крепежных элементов из Южной Кореи, в том числе гвоздей, кнопок и гаек, по итогам марта вырос более чем на треть, до максимальных... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T04:17+0300

2025-04-23T04:17+0300

2025-04-23T04:17+0300

экономика

мировая экономика

россия

южная корея

сеул

москва

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856939846.jpg?1745371060

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский импорт алюминиевых крепежных элементов из Южной Кореи, в том числе гвоздей, кнопок и гаек, по итогам марта вырос более чем на треть, до максимальных значений с конца 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы. Так, в марте 2025 года Сеул продал Москве алюминиевых крепежных элементов, а точнее, гвоздей, кнопок, гаек, винтов, заклепок и других аналогичных изделий, на 1,3 миллиона долларов. Это стало наибольшим объемом поставок с декабря 2023 года. При этом обычно месячные объемы импорта Россией этих товаров из Южной Кореи не превышают нескольких десятков тысяч долларов. Но, например, в феврале и марте 2024 года они составляли 478 тысяч и 976 тысяч долларов соответственно. Всего по итогам прошлого года в РФ из Южной Кореи приехало этих товаров на 1,7 миллиона долларов, что сопоставимо с показателями только за три месяца этого года. В 2023 году - 6,4 миллиона, в 2022 - 1,5 миллиона, а в 2021 - 4,3 миллиона долларов. При этом достаточно крупным поставщиком алюминиевых гвоздей, кнопок и других крепежных элементов в Россию является Евросоюз: в 2021 году поставки составляли 120,8 миллиона долларов, в 2022 году они упали до 67,1 миллиона, в 2023 - до 49,7 миллиона, а в 2024 выросли до 61,9 миллиона долларов. В то же время из Южной Кореи в Россию не прибывает других алюминиевых изделий в заметных объемах. А вот сам Сеул в марте закупил у Москвы алюминий и изделий из него на 71,3 миллиона долларов. Больше всего необработанного алюминия и алюминиевой проволоки.

южная корея

сеул

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, южная корея, сеул, москва, ес