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Россия в марте сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год
Россия в марте сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год
Россия в марте этого года сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T06:15+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в марте этого года сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, в марте было поставлено этой продукции лишь на 1,8 миллиона долларов - в полтора раза меньше, чем месяцем ранее, и почти на 3% меньше, чем ещё месяц назад.
В том числе в марте Россия импортировала лапшу быстрого приготовления на 1,7 миллиона долларов, другие виды лапши - на 19 тысяч, "дамплингов" (аналог пельменей) - на 104 тысячи долларов.
В то же время немного сократились и поставки соусов - на 5% в месячном и на 0,4% в годовом выражении - до 2,5 миллиона долларов.
По покупкам южнокорейской лапши лидерами стали США (32,1 миллиона долларов), Китай (26,8 миллиона), Нидерланды (10,4 миллиона), Япония (9,1 миллиона) и Малайзии (5,1 миллиона). Россия при этом расположилась 15-м месте.
А вот в импорте соусов она стала четвертой. В пятерку также вошли США (8,4 миллиона долларов), Япония (5,3 миллиона), Китай (4,6 миллиона) и Вьетнам (1,7 миллиона).
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бизнес, мировая экономика, сша, китай, япония
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
Россия в марте сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год
Россия в марте сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в марте этого года сократила импорт лапши из Южной Кореи до минимума за год, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, в марте было поставлено этой продукции лишь на 1,8 миллиона долларов - в полтора раза меньше, чем месяцем ранее, и почти на 3% меньше, чем ещё месяц назад.
В том числе в марте Россия импортировала лапшу быстрого приготовления на 1,7 миллиона долларов, другие виды лапши - на 19 тысяч, "дамплингов" (аналог пельменей) - на 104 тысячи долларов.
В то же время немного сократились и поставки соусов - на 5% в месячном и на 0,4% в годовом выражении - до 2,5 миллиона долларов.
По покупкам южнокорейской лапши лидерами стали США (32,1 миллиона долларов), Китай (26,8 миллиона), Нидерланды (10,4 миллиона), Япония (9,1 миллиона) и Малайзии (5,1 миллиона). Россия при этом расположилась 15-м месте.
А вот в импорте соусов она стала четвертой. В пятерку также вошли США (8,4 миллиона долларов), Япония (5,3 миллиона), Китай (4,6 миллиона) и Вьетнам (1,7 миллиона).