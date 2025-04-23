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В Германии призвали не забывать о роли СССР в победе над нацизмом

В Германии призвали не забывать о роли СССР в победе над нацизмом - 23.04.2025, ПРАЙМ

В Германии призвали не забывать о роли СССР в победе над нацизмом

Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:36+0300

2025-04-23T15:36+0300

2025-04-23T15:36+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Политики в ФРГ не должны забывать о ключевой роли Советского Союза в победе над немецким нацизмом, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на фоне призыва властей Германии не приглашать российских представителей на мероприятия в честь юбилея Победы. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. "Тем, кто больше не знает или не хочет знать, что советская армия несла на себе основное бремя войны против нацистской Германии и что 27 миллионов человек из бывшего Советского Союза, большинство из которых русские, стали жертвами войны немецкого вермахта на уничтожение, не место в немецкой политике", - сказала политик агентству DPA. Рекомендации МИД ФРГ "наносят ущерб международному престижу Германии", добавила она, упомянув также "ментальную подготовку" немцев к "новой войне с Россией". Кроме того, Вагенкнехт напомнила о роли руководства СССР в объединении ФРГ. Власти районов и муниципалитетов Берлина и Бранденбурга реагируют на рекомендации по-разному. Так, ранее газета Bild сообщила, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. Однако администрация берлинского района Трептов-Кёпеник сочла неуместным препятствовать посещению подобных мероприятий представителями российского посольства. Ранее власти города Зеелов в земле Бранденбург не стали отменять приглашение российского посла на церемонию в честь 80-летия начала битвы за Зееловские высоты.

https://1prime.ru/20250408/gaz-856478554.html

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общество , германия, россия