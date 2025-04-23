https://1prime.ru/20250423/rubio-856943069.html

"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского

"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского - 23.04.2025, ПРАЙМ

"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского

Государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по Украине, так как Владимир Зеленский отказался признать Крым частью... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T08:36+0300

2025-04-23T08:36+0300

2025-04-23T08:36+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по Украине, так как Владимир Зеленский отказался признать Крым частью России. Об этом говорится в материале издания New York Times."Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", — сказано в тексте публикации.Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп требовал от Украины признать Крым российским и исключить ее членство в НАТО. По данным издания Washington Post, США предлагали европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.

https://1prime.ru/20250422/kiev-856935769.html

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сша, украина, владимир зеленский