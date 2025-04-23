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"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского - 23.04.2025, ПРАЙМ
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"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского
"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского
Государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по Украине, так как Владимир Зеленский отказался признать Крым частью... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T08:36+0300
2025-04-23T08:36+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по Украине, так как Владимир Зеленский отказался признать Крым частью России. Об этом говорится в материале издания New York Times."Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", — сказано в тексте публикации.Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп требовал от Украины признать Крым российским и исключить ее членство в НАТО. По данным издания Washington Post, США предлагали европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:36 23.04.2025
 
"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского

NYT: Рубио отменил визит в Лондон после слов Зеленского о Крыме

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по Украине, так как Владимир Зеленский отказался признать Крым частью России. Об этом говорится в материале издания New York Times.
"Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", — сказано в тексте публикации.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп требовал от Украины признать Крым российским и исключить ее членство в НАТО. По данным издания Washington Post, США предлагали европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией
Вчера, 21:30
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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