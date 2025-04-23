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В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон - 23.04.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон
В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон - 23.04.2025, ПРАЙМ
В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон
Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:48+0300
2025-04-23T10:48+0300
политика
общество
лондон
сша
марк рубио
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемостью поведения Владимира Зеленского, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News. "Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского", - написал Карасин в своем Telegram-канале. По мнению Карасина, публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров. Тем более когда "в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников", добавил он. "Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - заключил политик.
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общество , лондон, сша, марк рубио
Политика, Общество , ЛОНДОН, США, Марк Рубио
10:48 23.04.2025
 
В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон

Карасин: отказ Рубио ехать в Лондон может быть вызван непредсказуемостью Зеленского

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемостью поведения Владимира Зеленского, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News.
"Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
По мнению Карасина, публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров. Тем более когда "в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников", добавил он.
"Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - заключил политик.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи, пишут СМИ
08:47
 
ПолитикаОбществоЛОНДОНСШАМарк Рубио
 
 
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