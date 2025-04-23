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В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон

В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон - 23.04.2025, ПРАЙМ

В Совфеде назвали возможную причину отказа Рубио ехать в Лондон

Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T10:48+0300

2025-04-23T10:48+0300

2025-04-23T10:48+0300

политика

общество

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марк рубио

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в сходке в Лондоне по урегулированию кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемостью поведения Владимира Зеленского, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News. "Отказ госсекретаря США Рубио участвовать в сходке в Лондоне по тематике урегулирования кризиса на Украине - результат жёсткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемостью поведения Зеленского", - написал Карасин в своем Telegram-канале. По мнению Карасина, публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров. Тем более когда "в залихватском ключе с порога отвергаются все заявленные предложения одного из участников", добавил он. "Убеждён, что этот освежающий душ будет способствовать большему реализму в оценке договороспособности Киева и его кураторов", - заключил политик.

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общество , лондон, сша, марк рубио