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Платежи в цифровых рублях станут возможны в 2026 году

Платежи в цифровых рублях станут возможны в 2026 году - 23.04.2025, ПРАЙМ

Платежи в цифровых рублях станут возможны в 2026 году

Возможность платежей в цифровых рублях по некоторым видам операций граждан и юридических лиц появится в 2026 году, заявила замглавы Федерального казначейства... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:06+0300

2025-04-23T16:06+0300

2025-04-23T16:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - ПРАЙМ. Возможность платежей в цифровых рублях по некоторым видам операций граждан и юридических лиц появится в 2026 году, заявила замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе в кулуарах форума "Госзаказ". "Такая возможность будет, если у нас подрядчики или граждане откроют цифровые кошельки на цифровой платформе Банка России. Для нас это будет такой же банк, как и все остальные расчетные счета. Мы сможем при этом зачислять соответственно платежи на вот эти цифровые кошельки, то есть это будет доступно. В соответствии с поручением президента, мы, начиная с 2026 года, уже сможем по отдельным видам платежей такой сервис предложить", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости. Катамадзе отметила, что Казначейство, действительно, готовится к тому, чтобы была возможность у граждан и юридических лиц осуществить любую оплату в цифровых рублях. Для этого создается определенное технологическое взаимодействие с Центральным банком РФ. Ранее в апреле в Минфине сообщали, что министерство внесло в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее называл ключевые задачи Федерального казначейства в 2025 году, среди них - внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс. Задача была поставлена президентом. Как сообщали РИА Новости в январе текущего года в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.

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технологии, финансы, минфин, казначейство, рубль, цифровой рубль