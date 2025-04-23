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Рубль ощутимо снижается против юаня на Мосбирже на геополитических факторах

Рубль ощутимо снижается против юаня на Мосбирже на геополитических факторах - 23.04.2025, ПРАЙМ

Рубль ощутимо снижается против юаня на Мосбирже на геополитических факторах

Курс рубля в середине недели ощутимо снижается против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты ушел на максимумы с 11 апреля – в район 11,4 рубля – на... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T18:20+0300

2025-04-23T18:20+0300

2025-04-23T18:20+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели ощутимо снижается против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты ушел на максимумы с 11 апреля – в район 11,4 рубля – на фоне геополитики, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.09 мск рос на 27 копеек, до 11,4 рубля. Повышение составило 2,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,17-11,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,58 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,332 против 7,286 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На форексе доллар котируется по 83,06 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль днем в среду ощутимо снижается против юаня на Мосбирже. Возросший спрос на юани сохраняется, отражаясь в положительных ставках по китайской валюте на Мосбирже - вот уже несколько дней после длительного периода отрицательных ставок. Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,37% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,33% на предыдущих торгах. Негатив от геополитики добавляет давления на рубль. "Давление на курс рубля могло оказать увеличение геополитической неопределенности. Оно произошло из-за того, что ожидавшаяся сегодня встреча глав МИД Великобритании, Франции, Германии, Украины и госсекретаря США, на которой планировалось обсудить план Вашингтона по мирному разрешению украинского кризиса, отложена", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.07 мск падала на 2,1%, до 66 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Юань вырос на геополитической неопределенности, однако к закрытию торгов курс, вероятно, снизится до 11,25 рубля за юань, считает Петр Арронет из "Ингосстрах банка". От серьезной просадки рубль уберегает проходящий сейчас налоговый период в России с высоким спросом на рубли со стороны компаний-экспортеров, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Доллар останется в коридоре 82-84 рубля, евро - 93-95 рубля, юань - около 11,3 рубля", - оценивает он. Курс пытается пробить верхнюю границу недельного диапазона 10,96–11,36 рубля за юань, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если отметка 11,42 рубля, немного ниже которой был установлен сегодняшний максимум, будет пройдена, увеличится вероятность ускорения роста с ближайшей целью в области 11,57–11,72 рубля", - добавляет он.

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рынки, торги, мосбиржа, рубль, юань