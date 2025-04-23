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Рынок микрозаймов в России по итогам года вырастет на 60%

Рынок микрозаймов в России по итогам года вырастет на 60% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Рынок микрозаймов в России по итогам года вырастет на 60%

Рынок микрозаймов в России по итогам года вырастет на 60%, до 2,4 триллиона рублей, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T00:16+0300

2025-04-23T00:16+0300

2025-04-23T00:16+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Рынок микрозаймов в России по итогам года вырастет на 60%, до 2,4 триллиона рублей, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". "Согласно прогнозу агентства "Эксперт РА", прирост выдачи в 2025 году составит 60%, до 2,4 триллиона рублей", - сообщается в обзоре "Рынок МФО по итогам 2024 года и прогноз на 2025-й: на рекордных скоростях". Агентство поясняет, что в своём прогнозе оно учитывает увеличение требований к капиталу банков и действие ограничений предельной полной стоимости кредита (ПСК) для банковской розницы во втором полугодии, что приведет в том числе к дальнейшему масштабированию банковских микрофинансовых организаций (МФО) Рейтинговое агентство ожидает, что по итогам года банковские МФО вновь продемонстрируют почти удвоение своего объема выдачи и достигнут 70% доли рынка. "Вместе с тем для других участников рынка МФО в течение 2025 года не предвидится существенных регуляторных нововведений, помимо сокращения размера переплаты, запрета новаций и потенциального снижения макропруденциальных лимитов, что позволит продемонстрировать темпы роста выдачи на уровне 2024 года (+20%)", - подытожили в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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