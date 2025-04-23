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Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне

Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне - 23.04.2025, ПРАЙМ

Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне

Российский рынок акций ускорил снижение на фоне сообщений Sky News о том, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T09:40+0300

2025-04-23T09:40+0300

2025-04-23T09:40+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил снижение на фоне сообщений Sky News о том, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине, следует из данных торгов. К 9.33 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,98%, до 2 925,44 пункта. До появления сообщений Sky News он снижался примерно на 0,1%. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News. Во вторник во время вечерней сессии индекс Мосбиржи на фоне ожидания позитивных новостей относительно урегулирования конфликта на Украине демонстрировал уверенный рост, поднявшись в моменте выше 3000 пунктов впервые с 1 апреля.

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рынки, украина, франция, германия, стив уиткофф, sky news, мид, мосбиржа