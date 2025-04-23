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Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/rynok-856944793.html
Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне
Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне - 23.04.2025, ПРАЙМ
Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне
Российский рынок акций ускорил снижение на фоне сообщений Sky News о том, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:40+0300
2025-04-23T09:40+0300
экономика
рынки
украина
франция
германия
стив уиткофф
sky news
мид
мосбиржа
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил снижение на фоне сообщений Sky News о том, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине, следует из данных торгов. К 9.33 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,98%, до 2 925,44 пункта. До появления сообщений Sky News он снижался примерно на 0,1%. Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News. Во вторник во время вечерней сессии индекс Мосбиржи на фоне ожидания позитивных новостей относительно урегулирования конфликта на Украине демонстрировал уверенный рост, поднявшись в моменте выше 3000 пунктов впервые с 1 апреля.
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рынки, украина, франция, германия, стив уиткофф, sky news, мид, мосбиржа
Экономика, Рынки, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Стив Уиткофф, Sky News, МИД, Мосбиржа
09:40 23.04.2025
 
Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне

Российский рынок акций ускорил снижение на сообщениях Sky News

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил снижение на фоне сообщений Sky News о том, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине, следует из данных торгов.
К 9.33 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,98%, до 2 925,44 пункта. До появления сообщений Sky News он снижался примерно на 0,1%.
Главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил ранее телеканал Sky News.
Во вторник во время вечерней сессии индекс Мосбиржи на фоне ожидания позитивных новостей относительно урегулирования конфликта на Украине демонстрировал уверенный рост, поднявшись в моменте выше 3000 пунктов впервые с 1 апреля.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Главы МИД Франции и Германии отложили визит в Лондон
09:15
 
ЭкономикаРынкиУКРАИНАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯСтив УиткоффSky NewsМИДМосбиржа
 
 
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