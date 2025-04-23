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Российский рынок акций снижается после открытия в плюсе - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/rynok-856947056.html
Российский рынок акций снижается после открытия в плюсе
Российский рынок акций снижается после открытия в плюсе - 23.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается после открытия в плюсе
Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии среды после утреннего открытия в плюсе, следует из данных Московской биржи. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:22+0300
2025-04-23T10:22+0300
экономика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии среды после утреннего открытия в плюсе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 1% относительно предыдущего закрытия, до 2 924,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опускается на 1,91%, до 1 198,25 пункта. Причиной одного из импульсов снижения послужили сообщения Sky News о том, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине. Все ценные бумаги из расчета основного индекса Мосбиржи снижаются в цене. Сильнее всех дешевеют акции "СПБ Биржи" (-5,22%), "Ростелекома" (-2,91%), ПИКа (-2,91%), "Газпрома" (-2,78%), ДВМП (-2,66%), "Вуш Холдинга" (-2,64%). Рост российского рынка акций вчера продолжился и поводом для оптимизма стала геополитика, как отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер". Однако он добавляет, что вчерашний подъем имел огромную спекулятивную составляющую. "Об этом говорит тот факт, что в числе лучших было много самых фундаментально бесперспективных бумаг: ПИКа, "Самолет", "Система", ВК, "Мечел". Для этих эмитентов важно не столько улучшение геополитики, сколько снижение ключевой ставки ЦБ, а это пока малосвязанные процессы", - пояснил он. Вчерашняя реакция рынка оказалась эмоциональной и спекулятивной, соглашается Владислав Антонов из BitRiver. "Рынок балансирует между спекулятивными настроениями и фундаментальными оценками, а внешние факторы продолжают диктовать краткосрочную динамику", - заключает он.
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рынки, торги, акции, москва, франция, германия, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Мосбиржа
10:22 23.04.2025
 
Российский рынок акций снижается после открытия в плюсе

Российский рынок акций снижается после утреннего открытия в плюсе

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии среды после утреннего открытия в плюсе, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 1% относительно предыдущего закрытия, до 2 924,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опускается на 1,91%, до 1 198,25 пункта.
Причиной одного из импульсов снижения послужили сообщения Sky News о том, что главы МИД Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине.
Все ценные бумаги из расчета основного индекса Мосбиржи снижаются в цене. Сильнее всех дешевеют акции "СПБ Биржи" (-5,22%), "Ростелекома" (-2,91%), ПИКа (-2,91%), "Газпрома" (-2,78%), ДВМП (-2,66%), "Вуш Холдинга" (-2,64%).
Рост российского рынка акций вчера продолжился и поводом для оптимизма стала геополитика, как отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер". Однако он добавляет, что вчерашний подъем имел огромную спекулятивную составляющую. "Об этом говорит тот факт, что в числе лучших было много самых фундаментально бесперспективных бумаг: ПИКа, "Самолет", "Система", ВК, "Мечел". Для этих эмитентов важно не столько улучшение геополитики, сколько снижение ключевой ставки ЦБ, а это пока малосвязанные процессы", - пояснил он.
Вчерашняя реакция рынка оказалась эмоциональной и спекулятивной, соглашается Владислав Антонов из BitRiver. "Рынок балансирует между спекулятивными настроениями и фундаментальными оценками, а внешние факторы продолжают диктовать краткосрочную динамику", - заключает он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Рынок акций РФ ускорил снижение после сообщений об отмене встречи в Лондоне
09:40
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииМОСКВАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯМосбиржа
 
 
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