Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов - 23.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250423/rzhd-856954926.html
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов - 23.04.2025, ПРАЙМ
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:39+0300
2025-04-23T13:39+0300
бизнес
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/90/830699015_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_144eaadcafe8b1493e2a9f841324c860.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова. Она напомнила, что ежедневно на сети РЖД отправляются сотни составов, и для каждого поезда или группы поездов необходимо предусмотреть тариф. "Тариф у нас это достаточно сложная вещь, которая зависит от многих факторов, от направления, от глубины продажи, от расстояния, от комфорта поездки и даже от спроса на наши поезда… Здесь можно и нужно использовать технологию искусственного интеллекта, которая поможет не только спрогнозировать продажи на поездах, но и порекомендовать нашим специалистам по изменению каких-то тарифных стоимостей или выдать рекомендации по изменению составности поездов", - сказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". Она отметила, что сотрудники перевозчиков ежедневно обрабатывают тысячи показателей для того, чтобы оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тренды и установить релевантную стоимость проезда, не потеряв ключевые показатели компании.
https://1prime.ru/20250423/vniizht-856953502.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/90/830699015_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1a95cb16e6cc7cbfab0f5ac2e6134dcb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, ржд
Бизнес, МОСКВА, РЖД
13:39 23.04.2025
 
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов

РЖД хотят использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанк" Двухэтажный фирменный поезд "Карелия" и обновленный вокзал презентовали в Петрозаводске
 Двухэтажный фирменный поезд Карелия и обновленный вокзал презентовали в Петрозаводске - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова.
Она напомнила, что ежедневно на сети РЖД отправляются сотни составов, и для каждого поезда или группы поездов необходимо предусмотреть тариф.
"Тариф у нас это достаточно сложная вещь, которая зависит от многих факторов, от направления, от глубины продажи, от расстояния, от комфорта поездки и даже от спроса на наши поезда… Здесь можно и нужно использовать технологию искусственного интеллекта, которая поможет не только спрогнозировать продажи на поездах, но и порекомендовать нашим специалистам по изменению каких-то тарифных стоимостей или выдать рекомендации по изменению составности поездов", - сказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт".
Она отметила, что сотрудники перевозчиков ежедневно обрабатывают тысячи показателей для того, чтобы оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тренды и установить релевантную стоимость проезда, не потеряв ключевые показатели компании.
Ласточка - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования билетов
13:11
 
БизнесМОСКВАРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала