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РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов - 23.04.2025, ПРАЙМ
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:39+0300
2025-04-23T13:39+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова. Она напомнила, что ежедневно на сети РЖД отправляются сотни составов, и для каждого поезда или группы поездов необходимо предусмотреть тариф. "Тариф у нас это достаточно сложная вещь, которая зависит от многих факторов, от направления, от глубины продажи, от расстояния, от комфорта поездки и даже от спроса на наши поезда… Здесь можно и нужно использовать технологию искусственного интеллекта, которая поможет не только спрогнозировать продажи на поездах, но и порекомендовать нашим специалистам по изменению каких-то тарифных стоимостей или выдать рекомендации по изменению составности поездов", - сказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". Она отметила, что сотрудники перевозчиков ежедневно обрабатывают тысячи показателей для того, чтобы оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тренды и установить релевантную стоимость проезда, не потеряв ключевые показатели компании.
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бизнес, москва, ржд
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов
РЖД хотят использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж билетов на поезда дальнего следования, тарифов и составности поездов, сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова.
Она напомнила, что ежедневно на сети РЖД отправляются сотни составов, и для каждого поезда или группы поездов необходимо предусмотреть тариф.
"Тариф у нас это достаточно сложная вещь, которая зависит от многих факторов, от направления, от глубины продажи, от расстояния, от комфорта поездки и даже от спроса на наши поезда… Здесь можно и нужно использовать технологию искусственного интеллекта, которая поможет не только спрогнозировать продажи на поездах, но и порекомендовать нашим специалистам по изменению каких-то тарифных стоимостей или выдать рекомендации по изменению составности поездов", - сказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт".
Она отметила, что сотрудники перевозчиков ежедневно обрабатывают тысячи показателей для того, чтобы оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тренды и установить релевантную стоимость проезда, не потеряв ключевые показатели компании.
Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования билетов