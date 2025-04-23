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РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам - 23.04.2025, ПРАЙМ
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РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам - 23.04.2025, ПРАЙМ
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам
РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:55+0300
2025-04-23T15:55+0300
технологии
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила замдиректора научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова. Инструкция билетного кассира в настоящее время состоит из тысячи страниц, отметила она - можно сказать, что это, конечно, много, но это все сценарии обслуживания пассажиров, которые заложены в систему "Экспресс" нового поколения. "Современные пользователи, наверное, и десяти страниц не прочитают инструкции, а нашим кассирам приходится обслуживать миллионы пассажиров в реальном времени. Конечно, мы задумались над тем, что нужен какой-то интеллектуальный помощник, какой-то ассистент, который будет помогать нашим кассирам и выдавать нужную информацию", - рассказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". По ее словам, данный помощник будет основан на больших языковых моделях. "Для начала мы разрабатываем такой продукт для того, чтобы он помог нашим кассирам или сотрудникам пассажирского комплекса. В будущем он, конечно, будет адаптирован и для пассажиров, потому что при общении с нашими электронными каналами продаж наш пассажир один на один с нашим комплексом услуг", - сообщила замдиректора научного центра "Экспресс". Такой интеллектуальный помощник, пояснила она, сможет подобрать пассажиру наиболее оптимальный вариант комплекса услуг из всего многообразия, которое предоставляет железнодорожный транспорт.
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технологии, ржд, россия
Технологии, РЖД, РОССИЯ
15:55 23.04.2025
 
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам

ВНИИЖТ: РЖД разработают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила замдиректора научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова.
Инструкция билетного кассира в настоящее время состоит из тысячи страниц, отметила она - можно сказать, что это, конечно, много, но это все сценарии обслуживания пассажиров, которые заложены в систему "Экспресс" нового поколения.
"Современные пользователи, наверное, и десяти страниц не прочитают инструкции, а нашим кассирам приходится обслуживать миллионы пассажиров в реальном времени. Конечно, мы задумались над тем, что нужен какой-то интеллектуальный помощник, какой-то ассистент, который будет помогать нашим кассирам и выдавать нужную информацию", - рассказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт".
По ее словам, данный помощник будет основан на больших языковых моделях.
"Для начала мы разрабатываем такой продукт для того, чтобы он помог нашим кассирам или сотрудникам пассажирского комплекса. В будущем он, конечно, будет адаптирован и для пассажиров, потому что при общении с нашими электронными каналами продаж наш пассажир один на один с нашим комплексом услуг", - сообщила замдиректора научного центра "Экспресс".
Такой интеллектуальный помощник, пояснила она, сможет подобрать пассажиру наиболее оптимальный вариант комплекса услуг из всего многообразия, которое предоставляет железнодорожный транспорт.
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