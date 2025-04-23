https://1prime.ru/20250423/rzhd-856962263.html

РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам

РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам - 23.04.2025, ПРАЙМ

РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам

РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:55+0300

2025-04-23T15:55+0300

2025-04-23T15:55+0300

технологии

ржд

россия

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила замдиректора научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова. Инструкция билетного кассира в настоящее время состоит из тысячи страниц, отметила она - можно сказать, что это, конечно, много, но это все сценарии обслуживания пассажиров, которые заложены в систему "Экспресс" нового поколения. "Современные пользователи, наверное, и десяти страниц не прочитают инструкции, а нашим кассирам приходится обслуживать миллионы пассажиров в реальном времени. Конечно, мы задумались над тем, что нужен какой-то интеллектуальный помощник, какой-то ассистент, который будет помогать нашим кассирам и выдавать нужную информацию", - рассказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". По ее словам, данный помощник будет основан на больших языковых моделях. "Для начала мы разрабатываем такой продукт для того, чтобы он помог нашим кассирам или сотрудникам пассажирского комплекса. В будущем он, конечно, будет адаптирован и для пассажиров, потому что при общении с нашими электронными каналами продаж наш пассажир один на один с нашим комплексом услуг", - сообщила замдиректора научного центра "Экспресс". Такой интеллектуальный помощник, пояснила она, сможет подобрать пассажиру наиболее оптимальный вариант комплекса услуг из всего многообразия, которое предоставляет железнодорожный транспорт.

https://1prime.ru/20250423/rzhd-856954926.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ржд, россия