https://1prime.ru/20250423/rzhd-856962263.html
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам - 23.04.2025, ПРАЙМ
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам
РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:55+0300
2025-04-23T15:55+0300
2025-04-23T15:55+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила замдиректора научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова. Инструкция билетного кассира в настоящее время состоит из тысячи страниц, отметила она - можно сказать, что это, конечно, много, но это все сценарии обслуживания пассажиров, которые заложены в систему "Экспресс" нового поколения. "Современные пользователи, наверное, и десяти страниц не прочитают инструкции, а нашим кассирам приходится обслуживать миллионы пассажиров в реальном времени. Конечно, мы задумались над тем, что нужен какой-то интеллектуальный помощник, какой-то ассистент, который будет помогать нашим кассирам и выдавать нужную информацию", - рассказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". По ее словам, данный помощник будет основан на больших языковых моделях. "Для начала мы разрабатываем такой продукт для того, чтобы он помог нашим кассирам или сотрудникам пассажирского комплекса. В будущем он, конечно, будет адаптирован и для пассажиров, потому что при общении с нашими электронными каналами продаж наш пассажир один на один с нашим комплексом услуг", - сообщила замдиректора научного центра "Экспресс". Такой интеллектуальный помощник, пояснила она, сможет подобрать пассажиру наиболее оптимальный вариант комплекса услуг из всего многообразия, которое предоставляет железнодорожный транспорт.
https://1prime.ru/20250423/rzhd-856954926.html
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технологии, ржд, россия
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам
ВНИИЖТ: РЖД разработают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. РЖД разрабатывают виртуального интеллектуального помощника для помощи кассирам и планируют адаптировать в дальнейшем для общения с пассажирами, сообщила замдиректора научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова.
Инструкция билетного кассира в настоящее время состоит из тысячи страниц, отметила она - можно сказать, что это, конечно, много, но это все сценарии обслуживания пассажиров, которые заложены в систему "Экспресс" нового поколения.
"Современные пользователи, наверное, и десяти страниц не прочитают инструкции, а нашим кассирам приходится обслуживать миллионы пассажиров в реальном времени. Конечно, мы задумались над тем, что нужен какой-то интеллектуальный помощник, какой-то ассистент, который будет помогать нашим кассирам и выдавать нужную информацию", - рассказала Мартынова в рамках демо-дня ИЦК на транспорте: "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт".
По ее словам, данный помощник будет основан на больших языковых моделях.
"Для начала мы разрабатываем такой продукт для того, чтобы он помог нашим кассирам или сотрудникам пассажирского комплекса. В будущем он, конечно, будет адаптирован и для пассажиров, потому что при общении с нашими электронными каналами продаж наш пассажир один на один с нашим комплексом услуг", - сообщила замдиректора научного центра "Экспресс".
Такой интеллектуальный помощник, пояснила она, сможет подобрать пассажиру наиболее оптимальный вариант комплекса услуг из всего многообразия, которое предоставляет железнодорожный транспорт.
РЖД планируют использовать ИИ для прогнозирования продаж билетов